Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
autós hír

Ilyen nincs: négyezer forintért adtak el egy 11 milliárdot érő autót

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy mindössze 33 példányban létező autó egyike eltűnt egy vitatott eladás után. Pár ezer forintot fizettek a milliárdokat érő Alfa Romeo 33 Stradaléért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírnyomozásAlfa Romeo

Az Alfa Romeo 33 Stradale mindössze 33 példányban készült, becsült értéke 30 millió euró (11 milliárd forint). Egy példány nemrég eltűnt belőle: az előző tulajdonosa, aki egy ismert francia autógyűjtő, állítólag "nyomás alatt és sebezhető érzelmi állapotban" írt alá egy adásvételi szerződést. A család vitatja ezen dokumentumok hitelességét.

Az egyik legrejtélyesebb elem a bejelentett mindössze 10 eurós (3800 forintos) ár egy olyan autóért, amelynek becsült értéke több tízmillió euró. Az átruházás után röviddel egy újonnan alakult cég állítólag átvette a tulajdonjogot, elveszettnek nyilváníttatta a rendszámtáblákat, és eltüntette az országból az autót. Vagyis az egész ügy elég gyanús.

Az Alfa Romeo 33 Stradale nagyon ritka, aligha adná el önként bárki 10 euróért

A nyomozást jelenleg milánói ügyészek végzik, a hatóságok zsarolással és hamisított dokumentumokkal kapcsolatos vádakat vizsgálnak. Az örökösöket képviselő ügyvédek szerint a jármű gyors átruházása, törlése és kivitele sokkal nehezebbé teheti a nyomon követést, így az eltűnt autó felkutatása sokkal nehezebb lesz a vártnál.

A család nagyon szeretné visszaszerezni az autót, százezer eurós nyomravezetői díjat is felajánlott az ügyben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!