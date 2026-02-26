Nagy a baj, mi lesz így James Bond autójával?

Az Aston Martint mindenki a luxussal, a gyorsasággal, az exkluzívitással, és persze James Bonddal párósítja. A 007-es ügynök hivatali autójának gyártójánál azonban az utóbbi időben nem mennek jól a dolgok, s a vállalat most drasztikus lépésre kényszerül. Akár az alkalmazottak 20 százalékát, vagyis közel 500-600 embert is elbocsáthatnak annak érdekében, hogy évente mintegy 40 millió fontot (17,36 milliárd forint) takarítsanak meg.

James Bond évtizedek óta Aston Martinnal üldözi a gonoszokat

Fotó: DOMINIC FRASER

A döntés hátterében az áll, hogy a cég 2025-ös beszámolója hatalmas, 363,9 millió fontos (157,93 milliárd Ft) adózás előtti veszteséget mutatott, ami jelentősen rosszabb eredmény a 2024-es mínusznál – írja a The Guardian. A menedzsment szerint a globális gazdasági nehézségek – elsősorban az Egyesült Államok magas importvámjai, az energiaárak emelkedése és a gyenge kereslet Kínában – okozták ezt a helyzetet.

Tíz százlékkal kevesebb Aston Martint adtak el

A cég vezetése azt mondja, hogy bár a munkaerő-csökkenés nem old meg minden problémát, elkerülhetetlen lépés a működés racionalizálásához.

A 2025-ös év folyamán már korábban is történt leépítés – akkor 170 dolgozótól váltak meg –, most azonban egy még nagyobb átalakítás jön.

Ugyanakkor nem elég csak lefaragni a költségeket, finomítani kell a működés hatékonyságot, javítani a jövedelmezőséget és versenyképesebb termékeket kínálni.

III. Károly brit király az Aston Martin DB6-osával érkezett 2020-ban az új Aston Martin Lagonda-gyárba, a walesi Barryben

Fotó: REBECCA NADEN / AFP / POOL

Az Aston Martin Langonda Ltd. régóta küzd a profittermeléssel: a 2019-es visszaeső tőzsdei szereplés óta számos profitfigyelmeztetést adott ki, és folyamatosan keresi a stabil növekedés és jövedelmezőség útját. A vállalat bevétele tavaly 21 százalékkal, 1,26 milliárd fontra esett, miközben a járműeladás 10 százalékkal, 5448-ra csökkent. A bruttó árrés 36,9 százalékról, 29,4 százalékra süllyedt. A mostani leépítések rávilágítanak, hogy még a legendás márkák sem immunisak a geopolitikai és gazdasági hullámvölgyekre.