aston martin

Nagy a baj, mi lesz így James Bond autójával?

1 órája
Komoly gondban van az egyik legismertebb sportkocsigyártól. Az angol Aston Martin Lagonda Ltd. a tavalyi 5 százalék után az idén jóval nagyobb, a munkaerő akár 20 százalékát is érintő létszámleépítést hajthat végre.
aston martinjames bondluxusautó-gyártóautóluxusautó

Az Aston Martint mindenki a luxussal, a gyorsasággal, az exkluzívitással, és persze James Bonddal párósítja. A 007-es ügynök hivatali autójának gyártójánál azonban az utóbbi időben nem mennek jól a dolgok, s a vállalat most drasztikus lépésre kényszerül. Akár az alkalmazottak 20 százalékát, vagyis közel 500-600 embert is elbocsáthatnak annak érdekében, hogy évente mintegy 40 millió fontot (17,36 milliárd forint) takarítsanak meg.

James Bond évtizedek óta Aston Martinnal üldözi a gonoszokat
James Bond évtizedek óta Aston Martinnal üldözi a gonoszokat
Fotó: DOMINIC FRASER

A döntés hátterében az áll, hogy a cég 2025-ös beszámolója hatalmas, 363,9 millió fontos (157,93 milliárd Ft) adózás előtti veszteséget mutatott, ami jelentősen rosszabb eredmény a 2024-es mínusznál – írja a The Guardian. A menedzsment szerint a globális gazdasági nehézségek – elsősorban az Egyesült Államok magas importvámjai, az energiaárak emelkedése és a gyenge kereslet Kínában – okozták ezt a helyzetet.

Tíz százlékkal kevesebb Aston Martint adtak el

A cég vezetése azt mondja, hogy bár a munkaerő-csökkenés nem old meg minden problémát, elkerülhetetlen lépés a működés racionalizálásához. 

A 2025-ös év folyamán már korábban is történt leépítés – akkor 170 dolgozótól váltak meg –, most azonban egy még nagyobb átalakítás jön. 

Ugyanakkor nem elég csak lefaragni a költségeket, finomítani kell a működés hatékonyságot, javítani a jövedelmezőséget és versenyképesebb termékeket kínálni.

Britain's Prince Charles, Prince of Wales walks away from his Aston Martin DB6 during his visit to the new Aston Martin Lagonda factory in Barry, Wales on February 21, 2020. (Photo by REBECCA NADEN / POOL / AFP), III. Károly brit király az Aston Martin DB6-osával érkezett 2020-ban az új Aston Martin Lagonda-gyárba, a walesi Barryben
III. Károly brit király az Aston Martin DB6-osával érkezett 2020-ban az új Aston Martin Lagonda-gyárba, a walesi Barryben
Fotó: REBECCA NADEN / AFP / POOL

Az Aston Martin Langonda Ltd. régóta küzd a profittermeléssel: a 2019-es visszaeső tőzsdei szereplés óta számos profitfigyelmeztetést adott ki, és folyamatosan keresi a stabil növekedés és jövedelmezőség útját. A vállalat bevétele tavaly 21 százalékkal, 1,26 milliárd fontra esett, miközben a járműeladás 10 százalékkal, 5448-ra csökkent. A bruttó árrés 36,9 százalékról, 29,4 százalékra süllyedt. A mostani leépítések rávilágítanak, hogy még a legendás márkák sem immunisak a geopolitikai és gazdasági hullámvölgyekre.

 

