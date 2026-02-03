Egy láthatatlan hiba, és kész a baj: ezekre kevés autós figyel februárban

Az autósoknak tudniuk kell, hogy a téli közlekedés veszélyei nem kizárólag a hóhoz és a jéghez köthetőek. Bár az elmúlt időszakban a latyakos útszakaszok száma csökkent, a tartósan hideg, csapadékos időjárás februárban is komoly kockázatot jelent.
A vizes, helyenként csúszóssá váló útfelület mellett a várható kettős fronthatás is fokozott terhelést ró a közlekedőkre: romolhat a koncentráció, lassulhat a reakcióidő, nőhet a hibázás esélye. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint ilyen körülmények között a gépkocsi tapadása romlik, a fékút megnő, a vezető mentális állapota pedig legalább olyan fontos tényezővé válik, mint a jármű műszaki állapota. A fizika ilyenkor sem alkuszik. Összeszedtünk pár értékes tanácsolat, amiket kifizetődik megfogadni, ha télen útnak indulunk.
Jótanácsok a téli autózáshoz
• A nedves út becsapós
A csapadékos időben az aszfalt tapadása jelentősen csökken, a fékút megnő. Nyomvályúkban összegyűlő vízréteg már mérsékelt sebességnél is aquaplaninget okozhat, ezért a megszokottnál nagyobb óvatosság szükséges.
• A sebesség nem csak szabály kérdése
A megengedett legnagyobb sebesség nedves úton gyakran túl gyors. Fronthatás idején a reakcióidő romlik, így indokolt a lassabb haladás, a tempomat mellőzése és a biztonsági tartalék növelése.
• Követési távolság: életmentő tartalék
Vizes útfelületen a fékút jelentősen megnőhet. A kétszeres–háromszoros követési távolság időt ad a reagálásra, és segít az úthibák korábbi észlelésében is.
• Finom mozdulatok, higgadt vezetés
Hidegben a nedves aszfalt akár fagyásközeli állapotba is kerülhet. A hirtelen fékezés, gyorsítás és kormányzás ilyenkor különösen veszélyes, főleg a fronthatás okozta fáradtság mellett.
• Látni és látszani kell
Az eső és a felverődő szennyeződés rontja a látást. Tiszta szélvédő, működő páramentesítés és szükség esetén nappali tompított fényszóró nélkülözhetetlen.
• A gumiabroncs döntő szerepe
A téli gumi hideg, vizes aszfalton is előnyt jelent, de csak megfelelő profilmélységgel és nyomással. Az elkopott vagy alulfújt abroncs növeli a megcsúszás és a kátyúsérülések kockázatát.
• Kátyúk: a rejtett ellenség
Esőben a vízzel teli kátyúk mélysége nehezen felmérhető. Ha nem kerülhetők ki, még előttük csökkentsük a sebességet. Ne fékezzünk magán a kátyún, mert fékezéskor az autó orra leül, és nagyobb terhelés éri az első futóművet és az abroncsokat. Egyenesen tartott kormánnyal haladjunk át rajta, ne rántsuk el a kereket az utolsó pillanatban. Lassan, de határozottan haladjunk, kerülve a hirtelen mozdulatokat.
Az idén ugrásszerűen megnőtt az úthibák száma, és ezzel együtt a károkozás is. Ha nem sikerül elkerülni a kátyút, akkor jön a képbe a biztosítás.
• Mit tegyünk megcsúszáskor?
A pánikreakciók rontanak a helyzeten. A nyugodt kormánykezelés, a kívánt irányba vezetett tekintet és az ESP működésének segítése kulcsfontosságú.
• Néha a legjobb döntés az, ha nem indulunk el
Ha az út halasztható, hideg, esős, havas időben és kettős fronthatás idején érdemes mérlegelni a kockázatokat.
A lényeg: februárban a biztonságos közlekedés nemcsak technika, hanem tudatos döntések sorozata – ezek pedig életeket menthetnek.