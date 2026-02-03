Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Ezt látnia kell!

Ez nem vicc! Háború kezdődhet két ország között – mutatjuk!

téli vezetés

Egy láthatatlan hiba, és kész a baj: ezekre kevés autós figyel februárban

46 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Februárban nem a hó a legnagyobb ellenség az utakon, hanem a láthatatlan veszélyek. A nedves, síkos aszfalt, a romló tapadás, a vízzel teli kátyúk és a kettős fronthatás okozta figyelemzavar is hatással van az autósokra. Ilyenkor a biztonságos közlekedés kulcsa a tudatosság, az előrelátás és a megfelelő felkészültség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
téli vezetésközlekedéskátyúautó

Az autósoknak tudniuk kell, hogy a téli közlekedés veszélyei nem kizárólag a hóhoz és a jéghez köthetőek. Bár az elmúlt időszakban a latyakos útszakaszok száma csökkent, a tartósan hideg, csapadékos időjárás februárban is komoly kockázatot jelent.

jég tükörjég tél autó kocsi, A téli időjárás sokszor láthatatlan veszélyeket rejt az autósok számára
A téli időjárás sokszor láthatatlan veszélyeket rejt az autósok számára
Fotó: Ekaterina Buyakova / Unsplash

A vizes, helyenként csúszóssá váló útfelület mellett a várható kettős fronthatás is fokozott terhelést ró a közlekedőkre: romolhat a koncentráció, lassulhat a reakcióidő, nőhet a hibázás esélye. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint ilyen körülmények között a gépkocsi tapadása romlik, a fékút megnő, a vezető mentális állapota pedig legalább olyan fontos tényezővé válik, mint a jármű műszaki állapota. A fizika ilyenkor sem alkuszik. Összeszedtünk pár értékes tanácsolat, amiket kifizetődik megfogadni, ha télen útnak indulunk.

Jótanácsok a téli autózáshoz

• A nedves út becsapós

A csapadékos időben az aszfalt tapadása jelentősen csökken, a fékút megnő. Nyomvályúkban összegyűlő vízréteg már mérsékelt sebességnél is aquaplaninget okozhat, ezért a megszokottnál nagyobb óvatosság szükséges.

• A sebesség nem csak szabály kérdése

A megengedett legnagyobb sebesség nedves úton gyakran túl gyors. Fronthatás idején a reakcióidő romlik, így indokolt a lassabb haladás, a tempomat mellőzése és a biztonsági tartalék növelése.

• Követési távolság: életmentő tartalék

Vizes útfelületen a fékút jelentősen megnőhet. A kétszeres–háromszoros követési távolság időt ad a reagálásra, és segít az úthibák korábbi észlelésében is.

• Finom mozdulatok, higgadt vezetés

Hidegben a nedves aszfalt akár fagyásközeli állapotba is kerülhet. A hirtelen fékezés, gyorsítás és kormányzás ilyenkor különösen veszélyes, főleg a fronthatás okozta fáradtság mellett.

• Látni és látszani kell

Az eső és a felverődő szennyeződés rontja a látást. Tiszta szélvédő, működő páramentesítés és szükség esetén nappali tompított fényszóró nélkülözhetetlen.

• A gumiabroncs döntő szerepe

A téli gumi hideg, vizes aszfalton is előnyt jelent, de csak megfelelő profilmélységgel és nyomással. Az elkopott vagy alulfújt abroncs növeli a megcsúszás és a kátyúsérülések kockázatát.

• Kátyúk: a rejtett ellenség

Esőben a vízzel teli kátyúk mélysége nehezen felmérhető. Ha nem kerülhetők ki, még előttük csökkentsük a sebességet. Ne fékezzünk magán a kátyún, mert fékezéskor az autó orra leül, és nagyobb terhelés éri az első futóművet és az abroncsokat. Egyenesen tartott kormánnyal haladjunk át rajta, ne rántsuk el a kereket az utolsó pillanatban. Lassan, de határozottan haladjunk, kerülve a hirtelen mozdulatokat.

Az idén ugrásszerűen megnőtt az úthibák száma, és ezzel együtt a károkozás is. Ha nem sikerül elkerülni a kátyút, akkor jön a képbe a biztosítás.

• Mit tegyünk megcsúszáskor?

A pánikreakciók rontanak a helyzeten. A nyugodt kormánykezelés, a kívánt irányba vezetett tekintet és az ESP működésének segítése kulcsfontosságú.

• Néha a legjobb döntés az, ha nem indulunk el

Ha az út halasztható, hideg, esős, havas időben és kettős fronthatás idején érdemes mérlegelni a kockázatokat.

A lényeg: februárban a biztonságos közlekedés nemcsak technika, hanem tudatos döntések sorozata – ezek pedig életeket menthetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!