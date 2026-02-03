Egy láthatatlan hiba, és kész a baj: ezekre kevés autós figyel februárban

Az autósoknak tudniuk kell, hogy a téli közlekedés veszélyei nem kizárólag a hóhoz és a jéghez köthetőek. Bár az elmúlt időszakban a latyakos útszakaszok száma csökkent, a tartósan hideg, csapadékos időjárás februárban is komoly kockázatot jelent.

A téli időjárás sokszor láthatatlan veszélyeket rejt az autósok számára

Fotó: Ekaterina Buyakova / Unsplash

A vizes, helyenként csúszóssá váló útfelület mellett a várható kettős fronthatás is fokozott terhelést ró a közlekedőkre: romolhat a koncentráció, lassulhat a reakcióidő, nőhet a hibázás esélye. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint ilyen körülmények között a gépkocsi tapadása romlik, a fékút megnő, a vezető mentális állapota pedig legalább olyan fontos tényezővé válik, mint a jármű műszaki állapota. A fizika ilyenkor sem alkuszik. Összeszedtünk pár értékes tanácsolat, amiket kifizetődik megfogadni, ha télen útnak indulunk.

Jótanácsok a téli autózáshoz

• A nedves út becsapós

A csapadékos időben az aszfalt tapadása jelentősen csökken, a fékút megnő. Nyomvályúkban összegyűlő vízréteg már mérsékelt sebességnél is aquaplaninget okozhat, ezért a megszokottnál nagyobb óvatosság szükséges.

• A sebesség nem csak szabály kérdése

A megengedett legnagyobb sebesség nedves úton gyakran túl gyors. Fronthatás idején a reakcióidő romlik, így indokolt a lassabb haladás, a tempomat mellőzése és a biztonsági tartalék növelése.

• Követési távolság: életmentő tartalék

Vizes útfelületen a fékút jelentősen megnőhet. A kétszeres–háromszoros követési távolság időt ad a reagálásra, és segít az úthibák korábbi észlelésében is.

• Finom mozdulatok, higgadt vezetés

Hidegben a nedves aszfalt akár fagyásközeli állapotba is kerülhet. A hirtelen fékezés, gyorsítás és kormányzás ilyenkor különösen veszélyes, főleg a fronthatás okozta fáradtság mellett.

• Látni és látszani kell

Az eső és a felverődő szennyeződés rontja a látást. Tiszta szélvédő, működő páramentesítés és szükség esetén nappali tompított fényszóró nélkülözhetetlen.

• A gumiabroncs döntő szerepe

A téli gumi hideg, vizes aszfalton is előnyt jelent, de csak megfelelő profilmélységgel és nyomással. Az elkopott vagy alulfújt abroncs növeli a megcsúszás és a kátyúsérülések kockázatát.