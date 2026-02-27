Egyre több a meghibásodás, de azért vannak még megbízható autók

Az autógyártás legújabb megbízhatósági felmérése riasztó képet fest: az átlagos hibapontszám – amely azt mutatja, hogy száz autóban hány meghibásodást regisztrálnak – az előző évhez képest jelentősen romlott. A J.D. Power Vehicle Dependability Study immár 37. éve vizsgálja a tulajdonosok tapasztalatait, és az idei eredmények azt sugallják, hogy a gépjárműipar egyre rosszabb helyzetben van.

A Lexusok évek óta a legmegbízhatóbb autók közé tartoznak

Fotó: Lexus

A trendet különösen a modern technológiák – érintőképernyők, online integrációk, vezeték nélküli frissítések – növekvő hibaszáma húzza lefelé: a digitális rendszerekre ma már sokkal több panasz érkezik, mint bármely más komponensre.

A válaszadók szerint a problémák java részét nem mechanikai, hanem szoftveres és interfészzel kapcsolatos gondok okozzák: akadozó infotainment, nehezen értelmezhető funkciók, instabil Bluetooth- és navigációs kapcsolatok.

Ez azért különösen ironikus, mert ezek pont azok a fejlesztések, amelyeket az autógyártók a felhasználói élmény növelésére szánnak, mégis épp ezek okozzák a legtöbb frusztrációt.

Japán autó az élen

Persze azért a gyengébb pontszámok ellenére is van sorrend az átlagautók között. A legmegbízhatóbb autó az amerikai cég felmérése szerint a Toyota prémiumautója, a Lexus. Ez a márka nemcsak hogy elkerüli a széleskörű meghibásodásokat, de sorozatban negyedszer is vezeti a prémiumszegmens megbízhatósági listáját.

A szakemberek szerint a Lexus sikere mögött a gyártó összetett filozófiája áll: a márka hagyományosan nem rohan bele teljesen új, kipróbálatlan technológiák bevezetésébe, hanem inkább a fokozatos fejlesztésre és az alapos tesztelésre koncentrál.

Ez a megközelítés különösen a hibrid és benzines hajtások esetében hozza meg a gyümölcsét. A második helyen – számunkra talán meglepő módon –, egy amerikai márka, a Buick áll, míg a haramdik a Mini. A top tízbe csak egyetlen német márka, a Porsche fért be. A BMW ugyan a 11., de a top 20-ban más német nincs. A Ford pedig csak a 19. a listán.

A J.D. Power megbízhatósági listája

Fotó: J.D. Power

Összességében elmondhatjuk, egy jól megválasztott márka és modell tehát ma még mindig sokat számít – különösen, ha az ember hosszú távú használatra keres autót.