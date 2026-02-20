Ép ésszel nehéz felfogni, milyen balesetet okozott a béna autós – videó

Térfigyelő kamera rögzítette egy autós nehezen magyarázható mutatványát egy kereszteződésben. A felvétel elején még elmaradt a baleset: a jobbról érkező sofőr elsőbbséget ugyan nem adott, de más figyelt helyette is, így csak a járdára szaladt fel, éppen elkerülve egy oszlopot.

Az igazi probléma akkor alakult ki, amikor ki akart innen szabadulni: ész nélkül kezdett tolatni, egyszerre két autót is összetörve. Mindenki érdekében jobb lenne, ha ilyen képességekkel inkább visszaadná a jogosítványát...

Videón a béna autós: