autós hír

Ép ésszel nehéz felfogni, milyen balesetet okozott a béna autós – videó

20 perce
Ritkán látható jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera. Megzavarodott autós okozott káoszt a kereszteződésben.
autós hírbalesettolatás

Térfigyelő kamera rögzítette egy autós nehezen magyarázható mutatványát egy kereszteződésben. A felvétel elején még elmaradt a baleset: a jobbról érkező sofőr elsőbbséget ugyan nem adott, de más figyelt helyette is, így csak a járdára szaladt fel, éppen elkerülve egy oszlopot.

Az igazi probléma akkor alakult ki, amikor ki akart innen szabadulni: ész nélkül kezdett tolatni, egyszerre két autót is összetörve. Mindenki érdekében jobb lenne, ha ilyen képességekkel inkább visszaadná a jogosítványát...

Videón a béna autós:

 

