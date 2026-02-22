Fúj, de undorító: a közúti balhék hányingert keltő új szintjét mutatta be két autós

A közúti balhézásban nehéz már újat mutatni, de nemrégiben két kínai autós bizonyította, hogy nem is lehetetlen. Az nem derült ki, hogy min vesztek össze, de az biztos, hogy egészen sajátos módon próbálták rendezni a vitát.

Ahelyett, hogy összeverekedtek volna, inkább elkezdték egymást köpködni, mint két óvodás a medencében. Ehhez jó nagyokat húztak a kezükben lévő vizes palackokból, egészen bizarrá téve a helyzetet. Sajnos nem tudjuk, ki "nyert".

Videón a két autós undorító vitája: