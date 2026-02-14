Vérfagyasztó videón, mit művelt egy őrült autós az M4-esen

Február 8-án este egy autós a forgalommal szemben hajtott fel az M4-esre az abony-nyugati felhajtónál. A hibáját sokáig nem vette észre, tíz kilométeren keresztül veszélyeztette a többi közlekedőt.

A rendőrök azonnal intézkedtek, és biztonságosan kivezették az autót. Szerencsére nem történt baleset, az ügyben közúti veszélyeztetés miatt indult nyomozás.

Videón az ámokfutó autós: