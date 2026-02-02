Volt képe ezt tenni az M7-esen, miután végignézett egy balesetet

Újabb autós mulasztotta el a kötelező segítségnyújtást egy balesetet követően, ezúttal az M7-esen történt az elkeserítő eset. Az autópálya-kezelő néhány napja már bemutatott egy hasonló jelenetet, akkor az M1-es volt a helyszín.

Martonvásár térségében egy kisbusz kapott defektet, majd irányíthatatlanul a szalagkorlátnak ütközött. A mögötte érkező autós a balesetet észlelve lassított, majd a helyszínt kikerülve továbbhajtott, mintha mi sem történt volna. Pedig nála hamarabb senki nem tudott volna segítséget nyújtani.

Videón, ahogy az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott:

Az MKIF Zrt. ismét emlékeztetett arra, hogy a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül. A magyar Büntető Törvénykönyv (Btk. 166. §) szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétség, súlyosabb esetben bűntett (pl. halál esetén) is lehet.