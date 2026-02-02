Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

autós hír

Volt képe ezt tenni az M7-esen, miután végignézett egy balesetet

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Defektet kapott, majd szalagkorlátnak ütközött egy kisbusz az M7-esen. Egy autós segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírM7-es autópályabaleset

Újabb autós mulasztotta el a kötelező segítségnyújtást egy balesetet követően, ezúttal az M7-esen történt az elkeserítő eset. Az autópálya-kezelő néhány napja már bemutatott egy hasonló jelenetet, akkor az M1-es volt a helyszín.

Martonvásár térségében egy kisbusz kapott defektet, majd irányíthatatlanul a szalagkorlátnak ütközött. A mögötte érkező autós a balesetet észlelve lassított, majd a helyszínt kikerülve továbbhajtott, mintha mi sem történt volna. Pedig nála hamarabb senki nem tudott volna segítséget nyújtani.

Videón, ahogy az autós gondolkodás nélkül továbbhajtott:

Az MKIF Zrt. ismét emlékeztetett arra, hogy a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül. A magyar Büntető Törvénykönyv (Btk. 166. §) szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétség, súlyosabb esetben bűntett (pl. halál esetén) is lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!