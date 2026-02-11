Bicskanyitogató dolog miatt kaphatnak bírságot az autósok

A brit autósok nem szívbajosak, egy felmérés szerint tízből kilencen (93%) kikerülik a kátyúkat, hogy védjék a kocsijukat. Kevesen tudják azonban, hogy ezért az országban bírságot is lehet kapni, ráadásul igen vaskosat.

Szakértők szerint egy kátyú kikerülése akár 2500 fontos (1,1 millió forint) bírságot is eredményezhet, ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy egy ilyen manővert nem kellő körültekintéssel és figyelemmel hajtott végre valaki.

A Mirror cikke arra nem tért ki, hogy eddig hány autós kapott ekkora bírságot a hirtelen kormánymozdulata vagy váratlan fékezése miatt - azért valószínűleg nem lehetnek sokan.