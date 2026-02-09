Röhögött az elszabadult keréken, aztán jött a kegyetlen fordulat

Hírlevél
Elszabadult egy teherautó kereke, több száz métert gurult egy francia autópályán. Sajnos nem maradt el a baleset.
Baleset történt egy teherautó elszabadult kereke miatt a franciaországi Rouen körgyűrűjén. Egy autós mobiltelefonnal rögzítette, ahogy a kerék 50-60 km/órás sebességgel gurul egy alagútban, ekkor még nevetgélt is a helyzeten.

Az alagútból kigurulva a kerék az autópálya másik oldala felé vette az irányt, majd az elválasztón átpattanva el is talált egy autót. Ekkor már nem röhögött a felvétel készítője, a jókedvet halálra rémült sóhaj követte: óriási szerencséje volt, hogy az ütközéstől felpattanó kerék végül sem az ő, sem a külső sávban haladó autót nem találta el.

Videón a rémisztő baleset:

 

