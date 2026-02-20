Hihetetlen! Ezeknek az embereknek tilos lesz vezetni éjszaka?

Hírlevél
Finnországban a kormány napirendre tűzte a 17 évesek éjszakai autóvezetésének tilalmát: a javaslat szerint a fiatal korosztály tagjai éjfél és reggel 5 óra között nem vezethetnek személyautót. A cél egyértelmű: csökkenteni a fiatal sofőrök aránytalanul magas baleseti kockázatát, amely a statisztikák szerint különösen éjszaka jelentkezik.
Túl sok a fiatalok által elkövetett vagy elszenvedett baleset Finnországban. A kormány ezért lépni akar. Az előterjesztése szerint megtiltanák a 17 évesek autóvezetését éjszaka.

Driving instructor sitting his student and explain to him haw to properly hold steering wheel with both hands. Car driving school concept. View from inside. A fiatal sofőrök okozta baleset miatt akar lépni a kormány
A fiatal sofőrök okozta baleset miatt akar lépni a kormány
Fotó: Shutterstock

A tiltás megszegése büntetést és akár vezetéstől való eltiltást is vonhat maga után, miközben a szabály betartását a hatóságok fokozott ellenőrzéssel biztosítanák. A tervezet részletei alapján minden, a korosztályhoz tartozó járművezetőnek külön jelzést kell viselnie az autóján, amellyel azonosítható, ha éppen 17 éves vezetőről van szó – írja a Yle.

A balesetek számának visszaszorítása a cél

A javaslat nemcsak a tiltásról szól, hanem a jogosítvány feltételeinek szigorításáról is. Azok a fiatalok, akik kivételesen mégis vezetni szeretnének, például iskolai vagy munkába járási célból, szigorú feltételekhez köthetik a külön engedélyt. Ide tartozna például, hogy a napi utazás legalább négy alkalommal essen egy héten, és a menettávolság vagy a közösségi közlekedés hiánya is igazolást nyerjen. 

Az említett javaslat indoklása mögött a közlekedésbiztonság javítása, a balesetek számának visszaszorítása áll, mivel a fiatal, tapasztalatlan sofőrök aránya a balesetekben jóval magasabb az átlagosnál. 

A finn közlekedési és kommunikációs miniszter ezzel kapcsolatban több tanulmányra hivatkozott, amelyek szerint a fiatal vezetők éjszakai közlekedése kiemelten veszélyes.

Most a parlament elé kerül a jogszabálytervezet, amelyről várhatóan éles vita várható – egyrészt a fiatalok szabadságjogai, másrészt a közbiztonság kérdése miatt. Ha elfogadják, Finnország egyedülállóan szigorú korlátozást vezet be a fiatal autósok számára Európában.

A fiatalok okozta közúti balesetek száma sajnos nálunk is magas. A közelmúltban írt arról az Origo, hogy egy jogosítvánnyal nem rendelkező, 19 éves fiatal sofőr fának csapódott Turán. A baleset során a járműben utasként tartózkodó 12 éves kisfiú meghalt.

 

 

