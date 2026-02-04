Börtönt is kaphat, aki havas autóval indul el Magyarországon

Még napokkal a havazás után is gyakori látványnak számítanak a hazai utakon a hóval és jéggel borított autók. Tulajdonosaik talán bele sem gondolnak, mit kockáztatnak azzal, ha esetleg baleset történik a takarítás elhanyagolása miatt.

Tény, hogy a hó és a jég problémája előbb-utóbb magától megoldódik. Az autót felmelegíti a napsugárzás vagy a motorhő, a többit megoldja a rázkódás vagy a gravitáció. Látni azonban az utakon olyan autókat is, amelyek még jóval a felmelegedés és az olvadás kezdete után is kisebb jégtömböket szállítanak a tetőn.

Baleset esetén súlyos következményekkel lehet számolni

Nagyobb sebességnél a fagyott hó idővel megrepedezik, majd kisebb-nagyobb darabokban leszakad a karosszériáról. Még városokban a 30-50 km/órás sebességgel haladó járművekről lerepülő jégdarabok is könnyen okozhatnak akár súlyos sérüléseket is, aminek viszont a jármű vezetőjére, üzembentartójára nézve is komoly következményei lehetnek.

Ha jég repül le egy autóról, és sérülést okoz vagy kárt tesz mások autójában, otthonában, az nem vis maior, nem is szerencsétlenség. Az előre látható, ezért elhárítható, és így az autó tulajdonosának felróható mulasztás, amiért felelősséggel tartozik. Személyi sérülés esetén a hanyagságnak súlyosabb következményei is lehetnek, akár börtönbüntetést is kiszabhatnak érte – írta a Közlekedésbiztonság.