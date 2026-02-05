Leesett a februári hó, látványos videókon a roncsderbiző magyar autósok

Roncsderbiző autósokat rögzítettek a hazai fedélzeti kamerák, a hirtelen jött hóesés miatt több baleset is történt. Az első felvétel Pécs környékén készült február 3-án: a Bpiautosok.hu olvasója éppen az autópályára szeretett volna felhajtani, de a szemből érkező autósnak is ugyanez volt a terve.

A frissen esett hó és az ónos eső olyan csúszóssá tette az utat, hogy a másik autó irányíthatatlanná vált, és az útpadkán keresztül a beküldő autójának sodródott.

Több baleset történt a csúszós utakon - videó:

A második eset az M0-son történt szintén február 3-án. A felvételen egy kisteherautó és egy kamion összeérése látható, amit jó eséllyel szintén egy megcsúszás okozott.

A harmadik felvétel az M3-as autópályán készült. Egy terepjáró haladt a havas úton, amikor a tapadás hirtelen megszűnt, a jármű megpördült, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem ütközött másik autóval.