Driftelni próbált a körforgalomban, egyből lezúzta a Mercit a fakezű – videó

A körforgalmak láttán sokakban támad késztetés arra, hogy megcsillogtassák vélt vagy valós vezetési tudásukat. Vannak persze, akik valóban tudnak kilinccsel előre autózni, legtöbbször azonban sírás és baleset a hasonló mutatványok vége.

Egy Mercedes vezetője is próbára akarta tenni magát egy körforgalomban, pedig rögtön látszott, hogy nem neki való az ilyesmi. Így is lett: az első kör végén nekiment mindennek, aminek lehetett, egy másik autóban is kárt téve.

Videón a baleset: