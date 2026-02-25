Pokolian rossz döntés okozott látványos balesetet az M7-esen

Újabb tanulságos baleset felvételét tette közzé az autópálya-kezelő, ezúttal sávváltásból lett komoly baj. Az egyik autó a külső sávból tartott a középsőbe, a másik ugyanott érkezett.

Ez egy teljesen hétköznapi forgalmi helyzet, a középső sávban haladó autós azonban megijedt a helyzettől. Ijedtében elrántotta a kormányt, emiatt a szalagkorlátnak ütközött. Személyi sérülés nem történt.

Videón a baleset:

A másik autós először lassított a középső sávban, majd úgy döntött, inkább továbbmegy. Mindezt azután tette, hogy a balesetet szenvedett autó keresztben elhúzott előtte.