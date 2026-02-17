Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Ezt látnia kell!

Kulcsár Edina miatt estek egymásnak a kommentelők – mutatjuk!

autós hír

Durva, mit művelt indulás után a vecsési kamikaze – videó

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az út rossz oldalára kanyarodott ki egy autós Vecsésnél. Szerencsére időben kapcsolt, így nem történt baleset.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírámokfutóforgalommal szemben

Egy autós meglehetősen lazán, a forgalommal szemben vette fel a forgalom ritmusát Vecsésnél, a bevásárlóközpont közelében. Baleset szerencsére nem történt, mert a sofőr időben kapcsolt, és éppen szemből sem jött senki.

Szerencse, hogy egyik helyszínen sem történt baleset:

A Bpiautosok.hu videójában látható második eset a 67-es úton, Kaposfürednél történt. A felvétel készítője szabályosan hajtott ki a körforgalomból, amikor egy forgalommal szemben érkező másik járművel találta szemben magát.

A harmadik jelenet az M1-es autópályán, Tata környékén történt: itt a leállósávban, nagy sebességgel előzött egy ámokfutó.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!