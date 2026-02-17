Durva, mit művelt indulás után a vecsési kamikaze – videó

Egy autós meglehetősen lazán, a forgalommal szemben vette fel a forgalom ritmusát Vecsésnél, a bevásárlóközpont közelében. Baleset szerencsére nem történt, mert a sofőr időben kapcsolt, és éppen szemből sem jött senki.

Szerencse, hogy egyik helyszínen sem történt baleset:

A Bpiautosok.hu videójában látható második eset a 67-es úton, Kaposfürednél történt. A felvétel készítője szabályosan hajtott ki a körforgalomból, amikor egy forgalommal szemben érkező másik járművel találta szemben magát.

A harmadik jelenet az M1-es autópályán, Tata környékén történt: itt a leállósávban, nagy sebességgel előzött egy ámokfutó.