Durva, mit művelt indulás után a vecsési kamikaze – videó

Az út rossz oldalára kanyarodott ki egy autós Vecsésnél. Szerencsére időben kapcsolt, így nem történt baleset.
Egy autós meglehetősen lazán, a forgalommal szemben vette fel a forgalom ritmusát Vecsésnél, a bevásárlóközpont közelében. Baleset szerencsére nem történt, mert a sofőr időben kapcsolt, és éppen szemből sem jött senki.
Szerencse, hogy egyik helyszínen sem történt baleset:
A Bpiautosok.hu videójában látható második eset a 67-es úton, Kaposfürednél történt. A felvétel készítője szabályosan hajtott ki a körforgalomból, amikor egy forgalommal szemben érkező másik járművel találta szemben magát.
A harmadik jelenet az M1-es autópályán, Tata környékén történt: itt a leállósávban, nagy sebességgel előzött egy ámokfutó.
