Csúnyán ráfázhatunk, ha Bécsben rossz helyre hajtunk be

Rossz hír érkezett a magyar autósoknak. Májustól új korszak kezdődik az osztrák fővárosok közlekedésében: Bécsben kamerák ellenőrzik a belvárosi behajtásokat, és akinek nincs engedélye, akár több mint kétezer eurós büntetést is kaphat – akkor is, ha nem osztrák rendszámú autóval érkezik.
Bécset rengeteg magyar turista keresi fel az év minden szakában, és sokan a belvárosba is elmennek. Ám a jövőben jó lesz odafigyelni, ha autóval megyünk az osztrák fővárosba.

Austria, Vienna, historic center listed as World Heritage by UNESCO, the State Opera (Staatsoper) alongside the Opern Ring (Photo by DESCAMPS Simon / hemis.fr / Hemis via AFP), Bécs belvárosába májustól csak engedéllyel lehet majd behajtani
Bécs belvárosába májustól csak engedéllyel lehet majd behajtani
Fotó: DESCAMPS SIMON / hemis.fr

Ugyanis Ausztria több nagyvárosa együtt lép: uniós mintára olyan kamera alapú behajtás-ellenőrző rendszert vezetnek be, amely nemcsak a helyieket, hanem a külföldi autósokat – például turistákat és ingázókat – is kiszűri. A tervek szerint 2026. május 1-jétől egy új, a városi belső övezeteket védő rendszer lépne életbe. Ebben a kamerák automatikusan olvassák le az autók rendszámát, majd összevetik azzal a listával, amelyek tényleg jogosultak a behajtásra – például helyi lakosok, áruszállítók, mentők vagy taxik – írja az Auto, Motor und Sport.

Drága mulatság lesz, ha elnézzük a táblát

Azok, akik engedély nélkül hajtanak be egy ilyen megfigyelt zónába, szabálysértést követnek el, amiért komoly pénzbírság járhat. 

Az osztrák közlekedési szabályok szerint a büntetés már az első alkalommal is 70–150 euró (26 600 Ft–57 ezer Ft) közötti összeg lehet, de ha valaki többször is vét – vagy nagyon kirívó eset áll fenn –, az akár 2180 euróig (830 ezer Ft) is felkússza a büntetést. 

A rendszer egyik különlegessége, hogy technológiailag képes a külföldi rendszámokat is felismerni. Ugyanakkor az uniós adatmegosztás jelenlegi rendszere nem teszi lehetővé, hogy azonnal kiderüljön, ki az adott autó tulajdonosa – ezért a külföldi autók esetében a hatóságok még ideiglenesen manuálisan dolgozzák fel az eseteket, és később indítják majd el a büntetőeljárást.

Új táblák Bécsben

A városi behajtásokat jelölő új táblákat és burkolati jeleket is kialakítják: ezek kamerát ábrázoló piktogrammal és „Automatisierte Zufahrtskontrolle” felirattal figyelmeztetik majd a sofőröket, hogy beléptek egy ellenőrzött övezetbe. Tehát, ha autóval érkezünk Ausztriába, 2026 májusától érdemes még alaposabban figyelni a táblákat és a behajtási szabályokat Bécsben, Linzben, Salzburgban, Grazban vagy St. Pöltenben.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy átlagosan csaknem minden ezredik autónál vesznek észre szabálysértést a szupertraffipaxok. Körülbelül egymilliárd forint bírság jött össze 2016-ban az első hónapban.

 

