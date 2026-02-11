Csúnyán ráfázhatunk, ha Bécsben rossz helyre hajtunk be

Bécset rengeteg magyar turista keresi fel az év minden szakában, és sokan a belvárosba is elmennek. Ám a jövőben jó lesz odafigyelni, ha autóval megyünk az osztrák fővárosba.

Bécs belvárosába májustól csak engedéllyel lehet majd behajtani

Fotó: DESCAMPS SIMON / hemis.fr

Ugyanis Ausztria több nagyvárosa együtt lép: uniós mintára olyan kamera alapú behajtás-ellenőrző rendszert vezetnek be, amely nemcsak a helyieket, hanem a külföldi autósokat – például turistákat és ingázókat – is kiszűri. A tervek szerint 2026. május 1-jétől egy új, a városi belső övezeteket védő rendszer lépne életbe. Ebben a kamerák automatikusan olvassák le az autók rendszámát, majd összevetik azzal a listával, amelyek tényleg jogosultak a behajtásra – például helyi lakosok, áruszállítók, mentők vagy taxik – írja az Auto, Motor und Sport.

Drága mulatság lesz, ha elnézzük a táblát

Azok, akik engedély nélkül hajtanak be egy ilyen megfigyelt zónába, szabálysértést követnek el, amiért komoly pénzbírság járhat.

Az osztrák közlekedési szabályok szerint a büntetés már az első alkalommal is 70–150 euró (26 600 Ft–57 ezer Ft) közötti összeg lehet, de ha valaki többször is vét – vagy nagyon kirívó eset áll fenn –, az akár 2180 euróig (830 ezer Ft) is felkússza a büntetést.

A rendszer egyik különlegessége, hogy technológiailag képes a külföldi rendszámokat is felismerni. Ugyanakkor az uniós adatmegosztás jelenlegi rendszere nem teszi lehetővé, hogy azonnal kiderüljön, ki az adott autó tulajdonosa – ezért a külföldi autók esetében a hatóságok még ideiglenesen manuálisan dolgozzák fel az eseteket, és később indítják majd el a büntetőeljárást.

Új táblák Bécsben

A városi behajtásokat jelölő új táblákat és burkolati jeleket is kialakítják: ezek kamerát ábrázoló piktogrammal és „Automatisierte Zufahrtskontrolle” felirattal figyelmeztetik majd a sofőröket, hogy beléptek egy ellenőrzött övezetbe. Tehát, ha autóval érkezünk Ausztriába, 2026 májusától érdemes még alaposabban figyelni a táblákat és a behajtási szabályokat Bécsben, Linzben, Salzburgban, Grazban vagy St. Pöltenben.

