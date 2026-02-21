Olyat láttak a rendőrök egy pesti parkolóban, amitől a szavuk is elakadt

Pénteken jelent meg a közösségi médiában az a videó, amely a budapesti rendőrök figyelmét is felkeltette. Azonnal ellenőrizték a felvételen látható XX. kerületi bevásárlóközpont parkolóját, ahonnan hat embert előállítottak.

Az eddigi adatok szerint a videón megvásárolt roncsautók láthatók, amelyeket trélerrel kívántak elszállítani a helyszínről. Mivel ez nem volt megoldható, a jelenlévők a mozgásképtelen járműveket a parkolóban kezdték szétszerelni, majd így akarták őket darabokban elszállítani.

Videón a bevásárlóközpont parkolójában zajló bontás:

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy nem a bevásárlóközpont vásárlói által leparkolt autókat kezdték szétkapni, bár a felvétel láttán sokan talán ezt gondolták. A történtek tisztázása jelenleg is folyamatban van.