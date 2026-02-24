Hírlevél
baleset

Nagyot repült a zebrán elütött biciklista – videó

A napokban megtörtént az első baleset a nemrég átadott dunaharaszti vasúti aluljárónál. A zebrán gázoltak el egy biciklist, aki nagyot repült a levegőbe, az esetről videó is készült.
balesetdunaharasztiszigetszentmiklósi rendőrkapitányságkerékpáros

A Budapest–Belgrád vasútvonal építése miatt hosszú időre lezárt dunaharaszti közúti átjáró nemrég nyílt meg újra, és a környék ismét benépesült autósokkal, gyalogosokkal és biciklisekkel. Sajnos nem sokat váratott az első közelekdési baleset sem.

Accident car crash with bicycle on road because drunk driving., Az elütött biciklista könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet
Az elütött biciklista könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet
Fotó: Sutterstock

A napokban átadott vasúti aluljáró után elütöttek egy biciklistát. A kerékpáros a település egyik zebráján haladt át, amikor a balról érkező autós már nem tudott időben megállni, ezért összeütköztek. 

A horrorbalesetről videófelvétel is készült, ami jól látszik, ahogy a biciklis a levegőbe repült. 

A látvány elborzasztó volt, de szerencsére a kerékpáros csodával határos módon komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet – közölte a rendőrség.

A biciklis is hibázott

Az ügyben a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság az autós ellen szabálysértési eljárást indított. Ugyanakkor a hatóság most is hangsúlyozta: a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a kerékpárt tolni kell, nem hajtani – ahogy azt az elütött biciklista tette. A zebrán ugyanis kizárólag a gyalogosnak jár elsőbbség – a kerékpáros járművezetőnek számít, és ha hajt, akkor nem élvez védettséget, bármennyire is magától értetődőnek tűnik az áthaladás. A dunaharaszti eset most még nem követelt áldozatot, de üzenete világos: a zebra nem biciklisáv, hanem találkozási pont, ahol mindenki felelősséggel tartozik a másikért.

Az Origo arról is írt, hogy motoros ütközött biciklissel Győr közelében – súlyos sérülés lett a vége. A kerékpáros figyelmen kívül hagyta az „Elsőbbségadás kötelező” táblát egy kereszteződésben. 

 

