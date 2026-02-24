Nagyot repült a zebrán elütött biciklista – videó

A Budapest–Belgrád vasútvonal építése miatt hosszú időre lezárt dunaharaszti közúti átjáró nemrég nyílt meg újra, és a környék ismét benépesült autósokkal, gyalogosokkal és biciklisekkel. Sajnos nem sokat váratott az első közelekdési baleset sem.

Az elütött biciklista könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet

Fotó: Sutterstock

A napokban átadott vasúti aluljáró után elütöttek egy biciklistát. A kerékpáros a település egyik zebráján haladt át, amikor a balról érkező autós már nem tudott időben megállni, ezért összeütköztek.

A horrorbalesetről videófelvétel is készült, ami jól látszik, ahogy a biciklis a levegőbe repült.

A látvány elborzasztó volt, de szerencsére a kerékpáros csodával határos módon komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet – közölte a rendőrség.

A biciklis is hibázott

Az ügyben a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság az autós ellen szabálysértési eljárást indított. Ugyanakkor a hatóság most is hangsúlyozta: a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a kerékpárt tolni kell, nem hajtani – ahogy azt az elütött biciklista tette. A zebrán ugyanis kizárólag a gyalogosnak jár elsőbbség – a kerékpáros járművezetőnek számít, és ha hajt, akkor nem élvez védettséget, bármennyire is magától értetődőnek tűnik az áthaladás. A dunaharaszti eset most még nem követelt áldozatot, de üzenete világos: a zebra nem biciklisáv, hanem találkozási pont, ahol mindenki felelősséggel tartozik a másikért.

