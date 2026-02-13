Újabb extrákat tettek kötelezővé, ezek nélkül nem vehet többé autót!

Két éve az EU már elrendelte több vezetéstámogató automatika beépítését az újonnan forgalomba helyezett autókba. A biztonság jegyében azóta kell minden járműben működnie automata vészfékasszisztensnek, a vezető éberségét figyelő, az elalvás veszélyére figyelmeztető eszköznek, sávtartó automatikának, guminyomás-ellenőrző berendezésnek.

A közúti biztonság javítását célzó intézkedések az idén folytatódnak. Újabb eszközök kerültek fel a járművekbe beépítendő kötelező eszközök listájára.

Milyen új extrák válnak kötelezővé a biztonság növelése miatt?

Az intelligens sebességasszisztens (ISA), ami felismeri az utakon kihelyezett sebességkorlátozást előíró táblákat, de a GPS adatok alapján is képes beazonosítani az adott helyen megengedett sebességet. A rendszer a motor beindításakor automatikusan aktivizálódik, és ha a sofőr gyorsabban hajt a megengedettnél, hangjelzéssel vagy például a gázpedál ellenállásának növelésével jelzi a sofőrnek, hogy lassítson.

A „feketedoboz”, azaz az eseményadat-rögzítő (EDR) rögzíti és rövid ideig tárolja is a gépjárművek sebességét, a fékezés kezdetének időpontját és erősségét is. Baleset esetén az ilyen eszközzel felszerelt járművek mozgása az eddiginél pontosabban rekonstruálható lesz, mint ma, amikor a szakértők a féknyomokból (ha vannak) és a jármű vagy járművek roncsolódásából számolták ki az ütközés előtti sebességet. Ezentúl azt az autó pontosan megmondja majd.

Az indításgátló szonda teljes rendszerének a beépíthetőségét elő kell készíteni. Szabályos használata mellett, azaz, ha valóban a sofőr fújja meg, ez az eszköz már azt is megakadályozza, hogy ittas sofőr beindíthassa az autót.

Biztonság mindenek felett: tele lesznek extrákkal az új autók (Fotó: Mercedes-Benz)

A legújabb fáradtság- és figyelmetlenség-érzékelők folyamatosan kamerákkal és különféle szenzorokkal folyamatosan monitorozzák a sofőr éberségét, légzését, kormány- és pedálhasználatát, és azt is látják, hogy mit figyel, hol van a tekintete éppen. Így azt is érzékelik, ha a sofőr nem fáradtság miatt nem figyel az útra, hanem azért, mert filmet néz vagy sms-t ír.