Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter magyarázkodik a drogos buli miatt

autós hír

Újabb extrákat tettek kötelezővé, ezek nélkül nem vehet többé autót!

41 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb vezetéstámogató rendszerek kötelezővé tételéről döntött az Európai Unió. A közúti biztonság növelését célzó döntések július 7-én lépnek hatályba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírközlekedésbiztonságEurópai Unió

Két éve az EU már elrendelte több vezetéstámogató automatika beépítését az újonnan forgalomba helyezett autókba. A biztonság jegyében azóta kell minden járműben működnie automata vészfékasszisztensnek, a vezető éberségét figyelő, az elalvás veszélyére figyelmeztető eszköznek, sávtartó automatikának, guminyomás-ellenőrző berendezésnek.

A közúti biztonság javítását célzó intézkedések az idén folytatódnak. Újabb eszközök kerültek fel a járművekbe beépítendő kötelező eszközök listájára.

Milyen új extrák válnak kötelezővé a biztonság növelése miatt?

Az intelligens sebességasszisztens (ISA), ami felismeri az utakon kihelyezett sebességkorlátozást előíró táblákat, de a GPS adatok alapján is képes beazonosítani az adott helyen megengedett sebességet. A rendszer a motor beindításakor automatikusan aktivizálódik, és ha a sofőr gyorsabban hajt a megengedettnél, hangjelzéssel vagy például a gázpedál ellenállásának növelésével jelzi a sofőrnek, hogy lassítson.

A „feketedoboz”, azaz az eseményadat-rögzítő (EDR) rögzíti és rövid ideig tárolja is a gépjárművek sebességét, a fékezés kezdetének időpontját és erősségét is. Baleset esetén az ilyen eszközzel felszerelt járművek mozgása az eddiginél pontosabban rekonstruálható lesz, mint ma, amikor a szakértők a féknyomokból (ha vannak) és a jármű vagy járművek roncsolódásából számolták ki az ütközés előtti sebességet. Ezentúl azt az autó pontosan megmondja majd.

Az indításgátló szonda teljes rendszerének a beépíthetőségét elő kell készíteni. Szabályos használata mellett, azaz, ha valóban a sofőr fújja meg, ez az eszköz már azt is megakadályozza, hogy ittas sofőr beindíthassa az autót.

Biztonság mindenek felett: tele lesznek extrákkal az új autók (Fotó: Mercedes-Benz)

A legújabb fáradtság- és figyelmetlenség-érzékelők folyamatosan kamerákkal és különféle szenzorokkal folyamatosan monitorozzák a sofőr éberségét, légzését, kormány- és pedálhasználatát, és azt is látják, hogy mit figyel, hol van a tekintete éppen. Így azt is érzékelik, ha a sofőr nem fáradtság miatt nem figyel az útra, hanem azért, mert filmet néz vagy sms-t ír.

Vészfékjelzés (ESS). Ezzel az eszközzel a ráfutásos balesetek előzhetők meg. Intenzív fékezés esetén a rendszer a féklámpák gyors villogtatásával automatikusan jelzi a jármű mögött haladóknak, hogy a sofőr a szokásosnál erőteljesebben fékez. Erről ebben a cikkben írtunk bővebben.

A tolatást segítő rendszerek – radar és kamera – szintén előírássá válnak: hátramenetben automatikusan aktiválódnak, és nemcsak hanggal, hanem képpel is jelzik az akadályokat, így a nehezen észrevehető tárgyakat vagy akár egy leguggoló gyermeket is.

Fontos eltérés a kötelező vezetéstámogató rendszerek 2024-es bevezetéséhez képest, hogy már nem számít, mikor gyártották az autót. Ha évek óta a raktárban állt és csak most regisztrálták, most helyeznék forgalomba, a felsorolt eszközöknek már akkor is benne kell lenniük - írta a Közlekedésbiztonság.

Az autók hamarosan már át is vehetik az irányítást az emberektől - erről a döntésről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!