Figyelem! – ezen az úton tilos használni a biztonsági övet

A világ legtöbb helyén megbüntet a rendőr, ha nincs bekapcsolva a biztonsági övünk. A nagy hidegnek, a kemény télnek köszönhetően Észtországban most egészen extrém közlekedési útvonalat nyitottak az ország legnagyobb szigetei, Saaremaa és Hiiumaa között. A 17–20 kilométer hosszú hivatalos jégút a befagyott Balti-tenger felszínén fut, és különleges szabályok érvényesek rá: a Verston Eesti építőipari vállalat szakemberei minden 100 méterben mérik a jég vastagságát, és csak a legalább 24 centiméternyi réteget használható útként.

A balti-tengeri jégúton nem kell bekötni a biztonsági övet

Fotó: Yauhen_D / Shutterstock

A járműveknek 2,5 tonnánál könnyebbnek kell lenniük, és a sebességet előre meghatározott tartományokban kell tartaniuk – vagy lassan (20 km/h alatt), vagy gyorsabban (40–70 km/h), mert a köztes tartomány rezonanciát okozhat, ami károsíthatja a jeget. Autók nem állhatnak meg a jégen, és az utasok nem használhatnak biztonsági övet, mert szükség esetén gyorsan ki kell tudni szállni az autóból – írja a The Guardian.

Egy hely, ahol büntetlenül lehet biztonsági öv nélkül vezetni

Hiiumaa polgármestere, Hergo Tasuja, azt mondta, hogy bár az út megnyitása elsősorban szükségből történt, egyben a helyi kultúra része is.

Generációk óta azok, akik a tenger közelében élnek, nyáron hajóznak, télen pedig természetesnek veszik, hogy kimennek a jégre”

– fogalmazott a politikus. Amúgy ez a jelenség ritka manapság, mivel az elmúlt évek telei túl enyhék voltak ahhoz, hogy ilyen stabil jégtakaró alakuljon ki. Az utolsó alkalom, amikor hivatalos jégút kötötte össze a két szigetet, nagyjából nyolc évvel ezelőtt volt. A helyiek szerint ez különleges élményt nyújt azoknak, akik szeretnék kipróbálni, milyen érzés autóval közlekedni egy tengeren átvezető úton. Ráadásul itt büntetlenül lehet biztonsági öv nélkül autózni.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogyan induljunk útnak télen biztonságosan. A téli utazás autóval csak akkor lehet biztonságos és kiszámítható, ha tudatosan készülünk fel: ellenőrizzük az autónk műszaki állapotát, a felszereléseket, és az útviszonyokhoz igazítsuk a vezetési stílusunkat.