Hétvégéig, március 1-ig rendezniük kell az autótulajdonosoknak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás első díjrészletét – figyelmeztet a FBAMSZ. Jó lesz tehát odafigyelni, mert aki kicsúszik a határidőből, az nemcsak a biztosítási védelem azonnali megszűnésével, hanem tetemes fedezetlenségi díjjal is számolhat.
Szokatlanul szoros határidő szorítja a magyar autósokat: március 1-je az idén hétvégére esik, ám a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjának beérkezési határideje ettől még változatlan.

Kötelező biztosítás, kötelezőbiztosítás, baleset, illusztráció, Akik január elsejével kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb), legkésőbb vasárnap éjfélig kell rendezniük esedékes díjrészletüket
Akik január elsejével kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb), legkésőbb vasárnap éjfélig kell rendezniük esedékes díjrészletüket
Fotó: Shutterstock

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) szerint mintegy 70 ezer autósnak kell legkésőbb vasárnap éjfélig rendeznie a január elsejével kötött új kgfb-szerződések első díjrészletét. Ha valaki akár egyetlen napot is késik, a biztosító már másnap törli a szerződést, a jármű pedig biztosítás nélkül marad – minden kockázatával együtt.

Miért fontos most időben rendezni a biztosítást?

A következmények súlyosak: ha biztosítás nélkül történik károkozás, a hibás fél nem számíthat a biztosító térítésére, és egy személyi sérüléssel járó baleset több milliós vagy akár tízmillió forintos felelősséget is magával hozhat. A késedelem ráadásul nem ér véget a szerződés törlésével. Aki újra szeretné kötni a biztosítást, az érvényben lévő szabályok szerint nemcsak a kimaradt időszak teljes díját, hanem a hírhedten magas fedezetlenségi díjat is köteles megfizetni. Ez személyautóknál naponta 990 és 2090 forint között mozog, bizonyos teherautóknál pedig akár a napi 7770 forintot is elérheti.

Az sem mindegy, hogyan fizet az autós. A hétvégi beérkezési határidő miatt a személyes befizetés a biztosítók pénztárában legkésőbb péntekig teljesíthető. 

A postai csekk és az online bankkártyás fizetés több napos átfutási ideje miatt ezeket csak a hét közepéig érdemes választani. A legbiztonságosabb megoldást az azonnali átutalás jelenti, amely néhány másodperc alatt teljesül – akár vasárnap is.

Kötelező biztosítás, kötelezőbiztosítás, baleset, illusztráció, Egy kis karcolás is nagyon sokba kerülhet, ha nincs kötelező gépjármű-felelősségbiztosításunk
Egy kis karcolás is nagyon sokba kerülhet, ha nincs kötelező gépjármű-felelősségbiztosításunk
Fotó: Shutterstock/PanuShot

A fizetési kötelezettség számon tartása pedig kizárólag az üzembentartó feladata: nem lehet arra hivatkozni, hogy nem érkezett értesítés vagy csekk. A figyelmetlenség drága mulatság lehet, és a szakértők hangsúlyozzák, hogy idén különösen érdemes mielőbb időt szakítani a díjrendezésre. A biztosítójuknál maradó, január 1-jei évfordulóval rendelkező ügyfeleknek a normál rend szerint, azaz már január végéig teljesíteniük kellett a díjfizetési kötelezettségüket.

 

 

