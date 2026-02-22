BMW-motorok: melyik megbízható, és melyik pénztemető?

A megbízható BMW-motorok kérdése évek óta megosztja az autós közösséget. Fórumokon gyakran egymásnak feszül az „öntöttvas az igazi” és az „alumínium a modern megoldás” tábor, miközben a valóság ennél árnyaltabb.

Ahogy az autók, úgy a BMW-motorok is kellő gondoskodást igényelnek

Fotó: BMW Group

A bajor gyártó, a BMW történetében valóban találunk legendásan tartós vasblokkos sorhatosokat, de az alumínium blokk önmagában nem jelent megbízhatatlanságot. A könnyebb szerkezet jobb hőleadást és fogyasztást eredményez, ugyanakkor érzékenyebb lehet a karbantartás minőségére.

A lánchajtás okoz költséges javításokat

A kétezres évek egyik kedvelt benzinese, az BMW M54 motor például ma is keresett a használtautó-piacon: egyszerűbb felépítésű, jól javítható konstrukció, amely megfelelő hűtőrendszer-karbantartás mellett tartós társ lehet.

Utódja, az BMW N52 már alumínium-magnézium blokkot kapott, mégis sok szakember szerint az utolsó igazán gondtalan szívó sorhatosok közé tartozik.

Ezzel szemben a turbós korszak korai négyhengerese, az BMW N20 hírhedtté vált vezérműlánc-problémái miatt, míg a dízeles BMW N47 esetében szintén a lánchajtás okozott költséges javításokat.

A BMW-motorok prémium odafigyelést kívánnak?

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az újabb BMW-k megbízhatatlanok lennének. A modern, zárt blokkos BMW B58 például erős és konstrukciósan fejlett, de érzékeny a szervizperiódusok betartására. A mai motorok nagy fajlagos teljesítménye, a turbófeltöltés és a bonyolult emissziós rendszerek miatt a karbantartás szerepe felértékelődött.

A „minden BMW szervizigényes” legenda részben abból fakad, hogy sok példányt sportosabban használnak, és nem mindig kapják meg időben a szükséges törődést.

A ritkított olajcsere, a hidegen terhelés vagy az elhanyagolt hűtőrendszer bármelyik konstrukciót térdre kényszerítheti. Vásárláskor ezért nemcsak a motorkód számít, hanem az előélet és a dokumentált szervizelés is. Egy gondosan karbantartott BMW hosszú távon is megbízható lehet – de a prémium technika prémium odafigyelést kíván.

Az Origo a napokban arról írt, hogy több mint félmillió BMW-t hívnak vissza a szervizekbe, mert egy elektromos alkatrész meghibásodása miatt kigyulladhatnak a kocsik. A bajor gyártó szerint bár a probléma ritkán vezet tűzhöz, a kockázatot nem lehet figyelmen kívül hagyni.