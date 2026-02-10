Meg akarták nevelni a BMW-st Zuglóban, még nagyobb tahósággal válaszolt - videó

Egy BMW-s Zuglóban mutatta be a bunkóság magasiskoláját: kanyarodósávból ment tovább egyenesen, és miután ezt (szintén nem túl szabályosan, a záróvonalat átlépve) szóvá tette számára egy furgonos, hűvös közönnyel követte el a következő szabálysértést, ismét kanyarodósávból előzve ki az álló sort.

Videón a bunkó BMW-s:

A második eset Nagytétényben játszódik: egy autós úgy döntött, hogy a körforgalom közepén előzi meg a motorost. Csak egy hajszálon múlt, hogy nem lett belőle súlyos baleset.

A Bpiautosok.hu videójának folytatásában még három további elszomorító közlekedési helyzet látható. Türelmetlen sofőrök okoztak veszélyes pillanatokat, néhány másodperces, vagy legfeljebb 1-2 perces időnyereségért cserébe.