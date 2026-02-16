Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

Furcsállta egy autós, hogy miután visszakapta a javításra leadott BMW-jét, újabb hiba jelentkezett: nem működött megfelelően az audiórendszer. Ezek után visszanézte a fedélzeti kamera felvételit, és valósággal elborzadt.

Összesen tizenegy olyan videót talált, amelyen az egyik szerelő a kocsijával száguldozik, közben teljes hangerőn üvöltetve a zenét. Az egyik felvételen 180 km/h-s sebességet is elért, legalább egy piros lámpát is figyelmen kívül hagyott.

A férfi szerint az eredeti javításért 2500 dollárt (800 ezer forint) fizetett, az audiórendszer javítása (egy másik szervizben) további 850 dollár (270 ezer forint) volt. Az első szerviz elnézést kért ugyan munkatársa viselkedése miatt, de úgy gondolják, az audiórendszer tőlük függetlenül hibásodott meg, így nem hajlandóak kifizetni a 850 dolláros javítást. A tulajdonos nem adja fel, további lépéseket tervez az ügyben.