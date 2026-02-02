Gusztustalan bosszút állt egy autós, mert nem engedték be

Hírlevél
Felhúzta magát egy sofőr egy besorolásnál. Büntetőfékezés volt a bosszú.
autós hírbüntetőfékezésbesorolás

Nem éppen ünnepi hangulatban telt a karácsony egy lengyel autósnak, aki eléggé bepöccent azon, hogy a kamerás autó vezetője nem engedte be maga elé. A bosszú büntetőfékezés volt.

A Renault sofőrje valószínűleg azt várta volna, hogy az ő besorolását segítendő a külső sávban érkező autós átsoroljon a belsőbe, és átment igazságosztóba, miután ez nem történt meg.

Videón a bosszú:

 

