Gusztustalan bosszút állt egy autós, mert nem engedték be

Nem éppen ünnepi hangulatban telt a karácsony egy lengyel autósnak, aki eléggé bepöccent azon, hogy a kamerás autó vezetője nem engedte be maga elé. A bosszú büntetőfékezés volt.

A Renault sofőrje valószínűleg azt várta volna, hogy az ő besorolását segítendő a külső sávban érkező autós átsoroljon a belsőbe, és átment igazságosztóba, miután ez nem történt meg.

Videón a bosszú: