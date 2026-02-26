Brutális árcsökkentést hajt végre a Toyota

Épp csak megkezdődött az USA-ban a Toyota bZ Woodland nevű villanymotoros kombi forgalmazása, az első autók most érkeznek meg a márkakereskedőkhöz, de úgy tűnik, hogy nem a tervek szerint alakulnak az értékesítési számok. Erre a legjobb bizonyíték, hogy egy hónappal a forgalmazás megindulását követően 5000-6500 dollár kedvezményt kapnak az ügyfelek – az indulóár 46 750 dollár, tehát rögtön 10-15%-os árkedvezménnyel kell rajtolnia az autónak.

Készpénzzel és/vagy kedvezményes finanszírozással akarják rávenni az embereket a Toyota bZ Woodland vásárlására az USA-ban

Fotó: Nathan Leach-Proffer / Toyota

Még az árkedvezmények után is drágább a Toyota, mint az azonos Subaru

Az ember választhat 5000 dollár készpénzt, a lízingelőknél 6500 dollár értékben csökkentik a jármű vételárát, ami alacsonyabb havi részletet eredményez, a jó hitelminősítéssel rendelkezőnek pedig 72 hónapra 0%-os részletfizetést kínálnak és mellé még 3500 dollár készpénzt is adnak. A Toyota forgalmazója március 2-ig tartja fenn ezt az ajánlatot, kérdés, utána mit tesznek. A Toyota bZ Woodland nem (csak) villanyautó mivolta miatt van nehéz helyzetben, de a pár apró külsőségtől és a márkajelzéstől eltekintve azonos testvérmodell Subaru Trailseeker (Európában e-Outback) sokkal olcsóbban vásárolható meg, annak 39 995 dollár az indulóra – igaz, az csak pár hét múlva kerül majd a kereskedésekbe.

