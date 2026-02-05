Brutális baleset egy mélygarázsban – több tízmilliós a kár!

Hírlevél
A rajtprogramot ezúttal nem a megfelelő helyen aktiválták.
Egy mélygarázsban sikerült atomjaira törni ezt a BMW M440i típust az okos sofőrjének. Aktiválta a rajtprogramot, majd a kb. 40-70 méteres szakaszon is intenzív gyorsulás után képtelen volt megfogni az autót, ami így a mélygarázs egyik betonoszlopát trafálta telibe.

Gondolkodni kellett volna

A felelőtlen mutatvány nem is végződhetett volna máshogy, a 100 km/órát meghaladó sebességet ilyen kis helyen, ennyi idő alatt képtelenség zabolázni. Teljes totálkár, a felvétel tanúsága szerint személyi sérülés nélkül. Nem árt néha gondolkodni, mert gyorsan megvan a baj!

 

