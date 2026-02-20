Brutális újdonság az Auditól!

Az Audi Sport nem ma kezdi az elektrifikációt, hiszen az akkumulátoros-elektromos e-tron GT-nek is van forró változata. Azonban a most bemutatott RS5-ös az első plug-in hibrid autójuk, amivel a belső égésű motorok rajongóinak és a zöldeknek egyaránt próbálnak kedveskedni. Papíron jól hangzik az 510 LE/600 Nm teljesítményű 2,9 literes V6-os biturbó mellett egy 177 LE/460 Nm teljesítményű villanymotor is behajt a nyolcfokozatú automatikus váltóba, és 639 LE/825 Nm a rendszerteljesítmény. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a plug-in hibrid technika miatt a saját tömeg 550 kg-mal (!) növekedett az elődhöz képest, szóval lehet, hogy egyenes vonalban villámgyors (0-100 km/óra 3,6 s) az Audi RS5, de kanyarban nem lesz olyan könnyed.

Ötajtós és kombi karosszériával lehet megvásárolni az új Audi RS5-öst

Fotó: AUDI AG

80 km-es elektromos hatótávolságot tud az Audi RS5

A csomagtérpadló alá építik be a nettó 22 kWh kapacitású akkumulátort, ami 80 km-es elektromos hatótávolságra elég, de leginkább azért van szükség az állandó konnektor-keresésre (11 kW-tal gyorstöltésre is van lehetőség), mert csak így élvezheti a sofőr a teljes teljesítményt. A tömeg növekedésével párhuzamosan a fékeket is fejlesztették, az alapáron adott acél tárcsák elöl 420, hátul 400 mm átmérőjűek, az opciós karbon-kerámia rendszernél elöl 440, hátul 410 mm-es tárcsákat adnak – utóbbiak 30 kg-mal csökkentik az Audi RS5 tömegét.

Az elektromos rész hozzáadása mellett még a hátsó tengely is újdonság, a Dynamic Torque Control nevű megoldásnál elektromechanikus rendszerrel irányítják a nyomatékot a két hátsó kerék felé, másodpercenként 200 alkalommal képes módosítani az elosztást a rendszer. Ez nem csak a kanyarvételt könnyíti meg, de van drift-mód is, amit politikailag korrekt módon RS Torque Rear üzemmódnak neveznek. Ezen felül még a két vezérelt szeleppel rendelkező elektronikus lengéscsillapítók és a kiszélesített felfüggesztés is azon van, hogy kanyarban is helyt álljon az autó, a karosszériát például 90 mm-rel (!) szélesítik ki a normál A5-höz képest.

Fotó: AUDI AG

Ráadásul nem csak a kerékjáratokat toldották meg 45 mm-rel, de rögtön az első lökhárítóban is szélesebb az egy tömbnek látszó légbeömlő, hiszen a nagy méretű Singleframe-hűtőrács és a mellette lévő rész egy – fekete – egységet alkot. Alapesetben ez fényezett elem, az Audi Sport csomag rendelésekor (ami hangosabb kipufogót ad és a végsebesség-limitet is 285 km/órára emeli) lehet kérni a Carbon Camouflage csomagot, ami kovácsolt karbon – újrahasznosított szénszálas műanyagból készülő – elemeket ad. A befejezés se hétköznapi, óriási ovális csövekben végződik a kipufogórendszer; a méret-adatokkal adós maradt a gyár.