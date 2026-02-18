Egy apró jel, egy kis tábla, amelyért komoly büntetést fizethetünk

Büntetést senki sem szeret kapni, pláne ha olyanért kell fizetnünk, amiről nem is tudunk. Sok magyar szokott Franciaországba utazni autóval, vagy ott kocsit bérelni, ám ha nem figyelünk oda, akkor könnyen pórul járhatunk.

Ez a furcsa tábla azonnali büntetést hozhat Franciaországban, ha nem vesszük figyelembe, nem ismerjük, hogy mit jelent

Fotó: Getty Images

Aki az idén autóval indul a franciákhoz nyaralni, jobban teszi, ha nemcsak az útitervet és a szállást ellenőrzi indulás előtt, hanem a francia közlekedési táblák jelentésének is utánanéz. Egy első pillantásra ártalmatlannak tűnő, kék alapon fehér rombuszt ábrázoló jelzés – amely hasonlít a Renault logójára, de persze nem az – ugyanis komoly bírságot vonhat maga után. A német Focus című lap beszámolója szerint sok külföldi autós egyszerűen nem tudja, mit jelent ez a tábla.

Ötvenezer forint is lehet a büntetés

A szóban forgó jelzés egy különleges forgalmi sávot jelöl, amelyet nem használhat bárki. Ezeket a sávokat elsősorban olyan autók vehetik igénybe, amelyekben legalább két ember utazik – vagyis a telekocsis közlekedést ösztönzik vele. Emellett bizonyos esetekben az elektromos, alacsony károsanyag-kibocsátású járművek, valamint a taxik és buszok is jogosultak lehetnek a használatára.

A cél egyértelmű: csökkenteni az egyedül autózók számát, mérsékelni a torlódásokat és a környezeti terhelést. A rendszer különösen a nagyvárosok környékén és a forgalmas autópálya-szakaszokon terjed Franciaországban.

A szabály megszegése azonban nem pusztán udvariatlanság a többi közlekedővel szemben, hanem hivatalosan is büntetendő. A bírság alapesetben 135 euró (51 ezer forint). A hatóságok ráadásul nem csupán alkalmi ellenőrzésekre hagyatkoznak. Speciális kamerák és szenzorok figyelik a forgalmat, amelyek képesek érzékelni, hány ember ül az autóban. Így az egyedül közlekedő sofőröket a technológia könnyen lebuktathatja.

A Franciaországba látogató turisták számára ezért különösen fontos, hogy még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési szabályokról. Egy ismeretlen tábla figyelmen kívül hagyása nemcsak kellemetlen meglepetést, hanem komoly pluszköltséget is jelenthet a nyaralás során.