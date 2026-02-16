Félelmetes: ezt tette egy őrült autós az utasokkal teli busszal Budapesten

Felháborító esetet rögzített egy busz fedélzeti kamerája Budapesten. Büntetőfékezés volt egy ártatlan szituáció megtorlása, aztán a sofőr még ki is szállt a kocsijából.

A Bpiautosok.hu buszvezető olvasója azt írta, hogy kifordult az utasokkal teli autóbusszal a Hegyalja útról a Németvölgyire. A kereszteződésnél takarásban volt a Volvo, későn vette észre a sofőr, de fékezett, hogy ne menjen be a sávjába. A volvós mégis megállt, és a kezét rázva szövegelni kezdett.

Videón a büntetőfékezés:

"Ezután elém vágott, majd büntetőfékezve megállt. Kiszállt, és az oldalablakot ütve magyarázott tovább. Nem hinném, hogy bármi feljogosítja arra, hogy egy utasokat szállító autóbusz előtt büntetőfékezzen" - írta a felvétel készítője.

A videóban még további három büntetőfékezéses eset látható: a második az M6-oson, a harmadik a Budaörsi úton készült, ennél az esetnél szintén kiszállt ablakot csapkodni az elkövető. A negyedik felvételt Algyő térségében rögzítették.