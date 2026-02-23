Buszsávban előzte a sort a bunkó, aztán ehhez is volt képe Budapesten

Az Üllői úton, a reggeli dugóban úgy érezte egy autós, hogy rajta kívül mindenki ráér szabályosan közlekedni, csak neki van olyan sürgős dolga, hogy a buszsávban előzzön ki mindenkit. Amikor a Bpiautosok.hu taxis olvasója rávillantott, rögtön jött a büntetőfékezés és a fenyegetőzés. A rendőrség biztosan értékelni fogja a felvételt, ezt aligha ússza meg a sofőr.

Videón a büntetőfékezés:

A videóban látható második eset a rakparton történt. Egy autós eltévesztette a sávot, erre rögtön fékezett és tolatni kezdett, veszélyes helyzetet teremtve. A videó harmadik és negyedik jelenetében egy-egy nagy mentés látható.