Buta autóvezetőkhöz igazítják a KRESZ-t!

A körforgalom idegen az USA autóvezetői számára, hiába terjednek ezek a kereszteződések, az autóvezetők számára ezek komoly kihívást jelentenek. Utah állam törvényhozásában Ariel Defay szenátor most terjesztette be a House Bill 128 számú javaslatot, amelynek értelmében nem kell majd irányjelzőt használni a körforgalomba be- és kihajtásnál. A javaslatot pedig azért nyújtotta be, mert egy barátját megbüntették ezért, tehát azért akarják lebutítani a KRESZ-t, mert az autóvezetőknek lövése sincs a szabályos közlekedésről, és egyszerűbb a lécet lejjebb vinni, mint az embereket felhozni az elvárt szintre.

Nehéz az amerikai agynak a körforgalom, ezért inkább átírják a KRESZ-t

Fotó: usdot.utah.gov

Kivennék a KRESZ-ben az irányjelző-használat szabályai alól a körforgalmakat

Eddig nem volt külön szabály a helyi KRESZ-ben a körforgalmakra, az irányjelző használatra vonatkozó Utah Code Section 41-6a-804 jogszabály követelte meg a behajtásnál és a kihajtásnál az indexelést. Ariel Defay szerint a körforgalomból való sok kijárat fejben tartása nehéz, ha közben még az irányjelzőt is kell használni, akkor az ember nem tud arra koncentrálni, hol kell kihajtania, és lehet, hogy téveszt. Persze józan paraszti ésszel az ember ilyenkor meg még egy kört, hiszen azt a körforgalom lehetővé teszi. Egyelőre csak javaslatról van szó a körforgalomban való irányjelző-használat kapcsán, az emberek körében népszerűnek tűnik a javaslat, a rendfenntartók (rendőrök) képviselői még nem reagáltak érdemben a beterjesztésre.

