byd

Ez már nem gyorstöltés, hanem áramütés: itt a BYD új gigatöltője

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb látványos technológiai ugrás körvonalazódik az elektromos autók világában. A kiszivárgott információk szerint a BYD már a második generációs megawattos gyorstöltőjén dolgozik, amely akár 1500 kilowattos teljesítményre is képes lehet, s akár a szegedi gyárhoz is ilyeneket telepíthetnek.
Kínai források szerint a Szegeden gyárat építő BYD következő generációs töltője már 1500 kW teljesítményt és 1500 amperes áramerősséget kínál.

BYD builds its first European passenger car factory in Szeged, Hungary, which underlines its commitment to the European market. This factory produces vehicles for the European market. Taken in Ghent, Belgium, on April 6, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP), A BYD új villámtöltője új korszakot nyithat az eletromos autózásban
A BYD új villámtöltője új korszakot nyithat az eletromos autózásban
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Ez jelentős előrelépés a tavaly bemutatott, „csupán” 1000 kW-os rendszerhez képest. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy egy kompatibilis elektromos autó néhány perc alatt több száz kilométernyi hatótávot vehet fel. 

A töltő állítólag akár 1000 voltos feszültségtartományban működik, folyadékhűtéses kábelekkel és intelligens energiakezeléssel. 

A koncepció nemcsak a nyers teljesítményről szól: a cél az, hogy egyetlen töltőoszlop rövid idő alatt több járművet is kiszolgálhasson, miközben a rendszer a hálózati terhelést is hatékonyabban kezeli – írja a Car News China.

Ez az irány a BYD-nál

Bár a BYD hivatalosan még nem erősítette meg a részleteket, az irány egyértelmű. A kínai gyártók egyre élesebb versenyben próbálják lerövidíteni az elektromos autók gyenge pontját, vagyis a töltési időt. Ha a megawattos töltés széles körben elterjed, az alapjaiban változtathatja meg az elektromos közlekedésről alkotott képet – és végleg eloszlathatja a hatótávval és töltéssel kapcsolatos félelmeket. Könnyen lehet, hogy az épülő szegedi BYD-gyárhoz is már ilyen töltőket építenek a kínaiak.

 

