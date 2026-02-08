Ez már nem gyorstöltés, hanem áramütés: itt a BYD új gigatöltője

Kínai források szerint a Szegeden gyárat építő BYD következő generációs töltője már 1500 kW teljesítményt és 1500 amperes áramerősséget kínál.

A BYD új villámtöltője új korszakot nyithat az eletromos autózásban

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Ez jelentős előrelépés a tavaly bemutatott, „csupán” 1000 kW-os rendszerhez képest. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy egy kompatibilis elektromos autó néhány perc alatt több száz kilométernyi hatótávot vehet fel.

A töltő állítólag akár 1000 voltos feszültségtartományban működik, folyadékhűtéses kábelekkel és intelligens energiakezeléssel.

A koncepció nemcsak a nyers teljesítményről szól: a cél az, hogy egyetlen töltőoszlop rövid idő alatt több járművet is kiszolgálhasson, miközben a rendszer a hálózati terhelést is hatékonyabban kezeli – írja a Car News China.

Ez az irány a BYD-nál

Bár a BYD hivatalosan még nem erősítette meg a részleteket, az irány egyértelmű. A kínai gyártók egyre élesebb versenyben próbálják lerövidíteni az elektromos autók gyenge pontját, vagyis a töltési időt. Ha a megawattos töltés széles körben elterjed, az alapjaiban változtathatja meg az elektromos közlekedésről alkotott képet – és végleg eloszlathatja a hatótávval és töltéssel kapcsolatos félelmeket. Könnyen lehet, hogy az épülő szegedi BYD-gyárhoz is már ilyen töltőket építenek a kínaiak.