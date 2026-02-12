Hoppá! A BYD beperelte Donald Trumpékat

Február elején a BYD négy amerikai leányvállalata hivatalosan is pert indított az Egyesült Államok ellen.

A BYD az Egyesült Államokban egyelőre nem árulhat személyautókat

Fotó: BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG

A hazánkban is jól ismert, Szegeden gyárat építő kínai autógyártó négy amerikai leányvállalat – köztük a BYD Motors és a BYD Coach & Bus – azt kifogásolja, hogy Donald Trump és kormánya törvényellenesen vetett ki vámokat kínai és egyéb országokból származó járművekre egy 1970‑es jogszabály, az International Emergency Economic Powers Act alapján. A vállalat azzal érvel, hogy ez a jogszabály nem ad elegendő felhatalmazást a vámok kivetésére, ezért az intézkedések jogellenesek, és visszatérítést kér az eddig befizetett díjakra, kamattal együtt – írja a Car News China.

Nemcsak a pénzről szól ez a per a BYD-nak

A per kilenc különböző elnöki rendeletet támad, amelyek az elmúlt másfél évben léptek életbe, és többek közt Mexikó, Kanada, Brazília, India és Kína ellen irányultak vámintézkedésekkel vagy kereskedelmi korlátozásokkal.

A kínai cég célja nem csupán az elmúlt díjak visszaszerzése: álláspontja szerint ha sikerrel jár, az megnyithatja az utat a jövőbeni, alacsonyabb vámú járműbehozatali lehetőségek előtt is.

A BYD számára azonban ez több annál, mint egy jogi csata: a vállalat már több mint tíz éve jelen van az USA‑ban, főleg elektromos buszokat és energiatároló rendszereket gyárt Kaliforniában, ahol több mint 750 helyi munkavállalót foglalkoztat. Elemzők szerint egy kedvező ítélet nemcsak a vámok visszatérítését jelentené, hanem akár áttörést is hozhatna a BYD-nek a személyautók amerikai belépése terén is, különösen akkor, ha a mexikói és brazil gyárak áruja az USA‑ba alacsonyabb vámkulccsal érkezhetne.