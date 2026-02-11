Sportkocsikat reggelizik a BYD családi autója

Természetesen a BYD azért csavart egy kicsit az Atto 3-as modellfrissítésen, az új külsőt egy évvel ezelőtt már megismerhettük a kínai belpiacos modell révén. Az E-Platform 3.0 adaptálásával búcsúzik az elsőkerékhajtás, és jön a hátsó- vagy két hajtómotoros összkerékhajtás, utóbbinál 449 LE/560 Nm a rendszerteljesítmény, ami sportkocsikat megszégyenítő 3,9 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra teszi képessé az egyébként alapvetően családi autónak szánt, 4,5 méteres autót. Azért az alapmodell vásárlói se panaszkodhatnak, hiszen a korábbi 204 helyett már 313 LE/380 Nm-nek parancsol a jobb láb, és az 5,5 másodperces 100-as gyorsulás is kiemelkedő érték!

Elsőről hátsó/összkerékhajtásra vált a BYD kompakt SUV, és 204 helyett 313–449 LE a teljesítmény!

Fotó: BYD

A családi SUV-ból hátsó/összkerékhajtású sportmodellt faragott a BYD

A 800 voltos nagyfeszültségű rendszer része a 74,8 kWh kapacitású akkumulátor, ami 220 kW-os villámtöltésre képes – megfelelő töltővel 25 perc alatt megvan a 10-80% töltés –, adapterrel (3 kW) áramforrásként is használható az autó. Hátsókerékhajtással 510 km, összkerékhajtással 470 km a szabványos hatótávolság, mindkét változat 1,5 tonnás utánfutót húzhat. A hajtással együtt hátra új fejlesztésű, öt lengőkaros független felfüggesztés került.

De nem csak a megjelenés és az elektromos rendszer változott a BYD Atto 3 Evo-nál, átalakították a karosszériát is, az új akkumulátor már a vázszerkezet teherhordó része, immár 490 literes a hátsó csomagtartó, amihez hozzájön még a 101 literes első csomagtér. Az irányválasztó az ülések közötti konzolról bajuszkapcsolóra költözött, új burkolatokkal javítottak a minőségérzeten, hátsó ülésfűtéssel és fel-a-fejjel kijelzővel bővült az extralista. A 15,6 colos képátlójú központi érintőképernyő a kategória legnagyobbja, és a BYD új korszakának megfelelően (már a hibrid Atto 2-ben is rögzített) nem forgatható – telefontükrözésnél a vízszintes megjelenés a fontos. Integrált Google-alkalmazások könnyítik a használatot, 4 USB-C csatlakozó és indukciós, hűtött töltő is van a fedélzeten.

