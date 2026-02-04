Meglepő fejlemény a szegedi BYD-gyárnál – Titokban már termelnek a kínaiak

Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromosautó-gyárában – ezt Botka László, Szeged polgármestere árulta el egy helyi rendezvényen.

Első körben ez a két BYD-modell, a Dolphin Surf és az Atto 2 fog készülni Szegeden

Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto via AFP

Az ázsiai autógyártó még semmi hivatalos közleményt nem adott ki erről, de köztudott, hogy kínaiak szeretnek titkolózni. A városvezető azonban sokkal közlékenyebb. Persze, ha valakinek, hát neki tudnia kell a részleteket, és ő el is árulta, hogy eddig 960 munkavállalót vett fel a szegedi BYD, akiknek mintegy 70 százaléka magyar, többségük szegedi lakos.

A polgármester elmondta: a gyár termelése fokozatosan, több év alatt fut majd fel a tervezett kapacitásra, ezzel párhuzamosan pedig tovább bővül a foglalkoztatotti létszám is.

Szegeden jelenleg az egyik legalacsonyabb az országban a munkanélküliség, mindössze 1,3 százalék, ugyanakkor a helyi szakképző intézmények tanulóinak több mint fele nem a városban él.

Két BYD-modellel kezdődik a szegedi gyártás

Az már tavaly kiderült, hogy a BYD az Atto 2 és a Dolphin Surf modellt fogja összeszerelni a Csongrád-Csanád vármegyei városban. A BYD aktuális kínálatán belül az Atto 2-es kompakt szabadidő-autó a leginkább az európai igényekre szabott konstrukció. Nemcsak a kezelhető méretű karosszériája és a tágas belső tere, de a formavilág miatt is.

Nem túlzás azt állítani, hogy ez az autó komoly ellenfele lesz az esztergomi Suzuki modelleknek, a Vitarának és az S-Crossnak a magyar piacon. Később még két autóval bővül a hazai BYD-gyár palettája.

Az Origo a közelmúltban arról is írt, hogy a BYD szegedi üzemének indulása legalább fél évvel csúszik. Az első tervek szerint 2025 végén indult volna a gyártás.