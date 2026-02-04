Meglepő fejlemény a szegedi BYD-gyárnál – Titokban már termelnek a kínaiak

Hírlevél
Különösebb felhajtás nélkül, mondhatjuk, titokban elindult a próbagyártás Szeged legnagyobb ipari beruházásában. A kínai BYD elektromosautó-gyárának hivatalos megnyitása az év első felében várható.
Elindult a próbagyártás a BYD szegedi elektromosautó-gyárában – ezt Botka László, Szeged polgármestere árulta el egy helyi rendezvényen.

BYD builds its first European passenger car factory in Szeged, Hungary, which underlines its commitment to the European market. This factory produces vehicles for the European market. Taken in Ghent, Belgium, on April 6, 2025. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP), Első körben ez a két BYD-modell, a Dolphin Surf és az Atto 2 fog készülni Szegeden
Első körben ez a két BYD-modell, a Dolphin Surf és az Atto 2 fog készülni Szegeden
Fotó: Jonathan Raa / NurPhoto via AFP

Az ázsiai autógyártó még semmi hivatalos közleményt nem adott ki erről, de köztudott, hogy kínaiak szeretnek titkolózni. A városvezető azonban sokkal közlékenyebb. Persze, ha valakinek, hát neki tudnia kell a részleteket, és ő el is árulta, hogy eddig 960 munkavállalót vett fel a szegedi BYD, akiknek mintegy 70 százaléka magyar, többségük szegedi lakos. 

A polgármester elmondta: a gyár termelése fokozatosan, több év alatt fut majd fel a tervezett kapacitásra, ezzel párhuzamosan pedig tovább bővül a foglalkoztatotti létszám is. 

Szegeden jelenleg az egyik legalacsonyabb az országban a munkanélküliség, mindössze 1,3 százalék, ugyanakkor a helyi szakképző intézmények tanulóinak több mint fele nem a városban él.

Két BYD-modellel kezdődik a szegedi gyártás

Az már tavaly kiderült, hogy a BYD az Atto 2 és a Dolphin Surf modellt fogja összeszerelni a Csongrád-Csanád vármegyei városban. A BYD aktuális kínálatán belül az Atto 2-es kompakt szabadidő-autó a leginkább az európai igényekre szabott konstrukció. Nemcsak a kezelhető méretű karosszériája és a tágas belső tere, de a formavilág miatt is. 

Nem túlzás azt állítani, hogy ez az autó komoly ellenfele lesz az esztergomi Suzuki modelleknek, a Vitarának és az S-Crossnak a magyar piacon. Később még két autóval bővül a hazai BYD-gyár palettája.

Az Origo a közelmúltban arról is írt, hogy a BYD szegedi üzemének indulása legalább fél évvel csúszik. Az első tervek szerint 2025 végén indult volna a gyártás.

 

