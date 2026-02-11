Örökre eltűnt ez a kedvelt berendezés az autókból

A CD-lejátszó az autóipar egyik legsikeresebb technológiai adaptációja volt. Megbízhatóbb volt, mint a kazetta, jobb hangzást kínált, és hosszú éveken át tökéletes kompromisszumnak számított. Nem kellett hozzá internet, nem merült le, nem dobott fel reklámot, és a zene tényleg a miénk volt.

Régebben minden komolyabb autóban volt gyári CD-lejátszó

Fotó: Getty Images

Az Auditól a Lexuson át a Volkswagenig minden nagy márka kínált beépített lejátszót, de ez az időszak véget ért. A lemezjátszó nem azért halt ki, mert rossz volt, hanem mert a világ túl gyorsan megváltozott körülötte – írja a Jalopnik.

Az okostelefon kinyírta a CD-lejátszót

Amint a zene beköltözött a telefonokba, a CD sorsa megpecsételődött. A streaming-szolgáltatások nemcsak kényelmesek, hanem brutálisan hatékonyak is: milliónyi dal egyetlen érintéssel, friss ajánlások, podcastok, navigációval és üzenetekkel egy rendszerben. Az autók infotainment-központjai ehhez igazodtak.

A gyártók egyszerű kérdést tettek fel: minek egy külön mechanikus lejátszó, ha a vásárlók 90 százaléka úgyis a telefonját használja?

A válasz üzletileg egyértelmű volt.

A CD nem kapott búcsúturnét

A történethez tartozik, hogy a CD-lejátszó nem csak egy nyílás a műszerfalon. Mechanika, elektronika, helyigény, súly, mindez kompromisszumokat jelent egy olyan korban, amikor a gyártók centiméterekért és grammokért küzdenek.

A nagy kijelzők, letisztult belsők és digitális felületek korában a CD-nyílás inkább zavaró anakronizmusnak tűnt, mint hasznos extrának. Ráadásul ott volt az adat: egyre kevesebben használták.

Egy ponton a CD-lejátszó fenntartása már drágább volt, mint amennyi értéket adott. Ezért az autógyártók szép csöndben kihagyták az autóinkból. A CD-lejátszó nem kapott búcsúturnét. Nem volt nagy bejelentés, csak egyszer eltűnt az extralistáról.

A legutolsó modellek, amelyek még CD-lejátszót kínáltak gyári felszereléssel, 2025-ös évjáratú autók voltak, például bizonyos amerikai Subaru és Lexus típusok (Outback, Legacy, Lexus IS és RC), de ezek is előtérbe helyezték a digitális megoldásokat, és ebben a modellévben már teljesen eltűnnek belőlük.