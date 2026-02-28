Pofátlanság beállni a családi parkolóba gyerek nélkül? – ezt írja a KRESZ

Az autósok többsége a bejárathoz közel szeret megállni a bevásárlóközpont parkolójába, s csábító az üres családi parkoló, még akkor is, ha csak ketten ülnek a kocsiban.

Sok autós számára csábító a szabad családi parkoló

Fotó: Shutterstock

A parkolókra hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a területre, mint afféle „szabálymentes övezetre”, ahol legfeljebb az számít, ki talál hamarabb üres helyet. A valóság azonban ennél árnyaltabb. Bár ezek a parkolók jellemzően magánterületen fekszenek, a közlekedés szabályai itt sem tűnnek el: az elsőbbségadás, az irányjelzés, az útburkolati jelek és a kijelölt gyalogátkelők betartása ugyanúgy kötelező. Egy figyelmetlen tolatás vagy egy rosszul értelmezett felfestés itt is koccanással és felelősséggel jár.

Csábító a családi parkoló

A családos parkolókat azért alakították ki, hogy a kisgyermekkel érkezők könnyebben ki tudják venni a gyerekülést, legyen hely babakocsit nyitni, és ne kelljen az autók között lavírozni egy totyogóval a kézben. Logikus, praktikus és empatikus megoldás – legalábbis papíron. Csakhogy sok autós szemében ezek a helyek egyszerűen csak jobb parkolók: közelebb vannak, tágasabbak, kényelmesebbek.

De vajon szabálytalan-e, ha valaki gyerek nélkül áll be ide?

A hatályos szabályozás szerint a „családi parkoló” mint jogi kategória nem létezik. A KRESZ nem nevesíti, így önmagában azért, mert valaki nem gyermekkel érkezik, még nem büntethető meg.

Más a helyzet a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolókkal: azok használata szigorúan feltételekhez kötött, és jogosulatlan igénybevételük komoly bírságot von maga után. A családos helyek tehát inkább erkölcsi, mint jogi kérdést vetnek fel.

