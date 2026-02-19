Visszatért a dízel! A Peugeot 308 új arca és brutális magyar garanciája mindent felborít

A kompakt és kis kategóriás szabadidő-autók után az európai autópiac harmadik legnagyobb szegmense a kompakt személyautóké. Hazánkban a céges vásárlások uralják ezt a szegmenst, ezért is próbál utóbbiak, mármint a flottabeszerzők kedvében járni a Peugeot. A felfrissíttet 308-as érkezésével nem csak friss megjelenésre váltanak – nappali menetfényre lefordítva búcsúzik a szemfog, helyette jön a szemöldök –, de visszatér a dízelmotor is a kínálatba. Utóbbit azért se érdemes temetni, mert az még mindig az eladások 21%-át adja a kategóriában.

Szemfogak helyett szemöldök a menetfény a megújult Peugeot 308-asnál

Csak Magyarországon kapják a kiemelkedő garanciát a Peugeot vásárlók

A magyar forgalmazó egyébként a Stellantis belső ajánlásánál – 8 év / 160 000 km – is jobb garanciát kínál a 8 év / 200 000 km-es vállalásával. Ezzel egyrészt a vásárlói bizalmat akarják erősíteni, másrészt a maradványértéket is megemelték – a második vásárlónak is bőven marad még a garancia-időszakból. Utóbbi flottabeszerzéseknél fontos szempont, ahol azt is nézik, hogy a bérleti időszak végén mennyiért veszi vissza a bérbeadó az autót. Az Európában és valószínűleg a világon is egyedülállóan nagyvonalú garancia azt is jelenti, hogy különösebb anyagi következmények nélkül lehet „túlfuttatni” a cégautót; a koronavírus utáni logisztikai problémák miatt sok cégautót tartottak meg az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig, ami jelentősen rontotta azok újraértékesítési esélyeit, amit a bérbeadó aztán ki is számlázott az ügyfélnek.

Amíg a felfrissített Peugeot 308-as három felszereltséggel – Style, Allure és GT – található meg az árlistában, márciustól kifejezetten a flottaügyfelek számára kínálják a Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDI 130 EAT8 Business Edition-t. A belépő Style szinten alapul ez a piaci bevezetésnél elérhető változat, ami a 130 lóerős dízelmotort kapja nyolcfokozatú automatikus váltóval; 9 990 000 Ft-ot kérnek csak ezért a kombiért.

A kompakt Peugeot 308-as már elérhető a kereskedésekben, májusban érkezik a felfrissített 408-as. Júliusban forrósodik fel a helyzet a Peugeot 208 GTi érkezésével, szeptemberben debütál az új generációs 208-ast megelőlegező tanulmány, és ha minden igaz, még decemberben az első képeket is közreadják majd a kisautó új generációjáról. Szeptemberben érkezik majd a dízelmotoros Peugeot 408-as, ezzel egy időben indul meg érdemi darabszámban – akkumulátor-beszállítói problémák miatt késik a termelés felfutása – a nagy hatótávolságú elektromos Peugeot 3008 és 5008 gyártása. A Peugeot magyarországi értékesítésének mintegy harmadát adó haszonjárműveknél a 2,2 literes dízelmotor terjedése, a belső égésű motorral szerelt modul egyterűek jelentik az újdonságot.

