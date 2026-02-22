Döbbenet: ezeket az autó-felszereléseket nem ismeri a Z-generáció

Aktuálisan a törvényhozók mindent megtesznek azért, hogy a hagyományos autó-felszerelések velünk maradjanak, lásd fizikai kapcsolók a műszerfalon, vagy épp mechanikus kilincs. Azonban így is szép számmal vannak olyan dolgok, amik sok autóvezető számára nyilvánvalóak, azonban a fiatal, Z-generációhoz tartozó jogosítvánnyal rendelkezők számára ismeretlenek. A brit Cazoo használt autókkal foglalkozó weboldal most összegyűjtötte ezeket a felszereléseket, a listára még a kézifék is felkerült – manapság az EU-ban újonnan eladott autók több mint 90%-ban már elektronikus rögzítőfék van.

A Z-generáció számára ismeretlen a kézifék - az elektronikus rögzítőféken szocializálódtak

Fotó: Mazda

Nem csak a szívató, de a kézi ablakemelő is ismeretlen a Z-generációnak

A listáról egyedül a T-tető szolgál némi magyarázatra, a két kivehető tetőféllel rendelkező targa-modelleknél hívják így a tetőt, az első ülésekben helyet foglalva ugyanis a hátulról érkező középső merevítő és a szélvédőkeret felső része adja ki a T-betű formáját. A többivel már – legkésőbb a kilencvenes évektől – találkozhattunk a Magyarországon futó autókban.

Ezeket az autó-felszereléseket nem ismerik a fiatalok

1. szívató (92%)

2. T-tető (90%)

3. kézi antenna (72%)

4. hamutartó (65%)

5. cigarettagyújtó (59%)

6. bukólámpák (50%)

7. kazettás magnó (43%)

8. kézi ablakemelő (39%)

9. slusszkulcs (38%)

10. kézifék (27%)