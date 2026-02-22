Döbbenet: ezeket az autó-felszereléseket nem ismeri a Z-generáció

Aktuálisan a törvényhozók mindent megtesznek azért, hogy a hagyományos autó-felszerelések velünk maradjanak, lásd fizikai kapcsolók a műszerfalon, vagy épp mechanikus kilincs. Azonban így is szép számmal vannak olyan dolgok, amik sok autóvezető számára nyilvánvalóak, azonban a fiatal, Z-generációhoz tartozó jogosítvánnyal rendelkezők számára ismeretlenek. A brit Cazoo használt autókkal foglalkozó weboldal most összegyűjtötte ezeket a felszereléseket, a listára még a kézifék is felkerült – manapság az EU-ban újonnan eladott autók több mint 90%-ban már elektronikus rögzítőfék van.
Nem csak a szívató, de a kézi ablakemelő is ismeretlen a Z-generációnak
A listáról egyedül a T-tető szolgál némi magyarázatra, a két kivehető tetőféllel rendelkező targa-modelleknél hívják így a tetőt, az első ülésekben helyet foglalva ugyanis a hátulról érkező középső merevítő és a szélvédőkeret felső része adja ki a T-betű formáját. A többivel már – legkésőbb a kilencvenes évektől – találkozhattunk a Magyarországon futó autókban.
Ezeket az autó-felszereléseket nem ismerik a fiatalok
1. szívató (92%)
2. T-tető (90%)
3. kézi antenna (72%)
4. hamutartó (65%)
5. cigarettagyújtó (59%)
6. bukólámpák (50%)
7. kazettás magnó (43%)
8. kézi ablakemelő (39%)
9. slusszkulcs (38%)
10. kézifék (27%)