bmw

Dobjon el mindent, mutatjuk a legújabb BMW-s őrületet!

Csatornanyílásból született a szerelőakna.
Ami hülyeségnek tűnik, de működik, az nem hülyeség - szól a szleng az abszurd dolgokról, megoldásokról. Lengyel barátaink itt éppen egy koros BMW-t javítanak, de nem akárhogy!

Fogd meg a söröm!

Szerelőakna híján az úttest közepén lévő csatornanyílást nevezték ki szakműhellyé, a mester fölé odatolat a tulaj, majd jöhet is a szükséges beavatkozás. Nem gond, egy BMW-s így is talál ügyes megoldást!

 

