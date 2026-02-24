Dobjon el mindent, mutatjuk a legújabb BMW-s őrületet!

Ami hülyeségnek tűnik, de működik, az nem hülyeség - szól a szleng az abszurd dolgokról, megoldásokról. Lengyel barátaink itt éppen egy koros BMW-t javítanak, de nem akárhogy!

Fogd meg a söröm!

Szerelőakna híján az úttest közepén lévő csatornanyílást nevezték ki szakműhellyé, a mester fölé odatolat a tulaj, majd jöhet is a szükséges beavatkozás. Nem gond, egy BMW-s így is talál ügyes megoldást!