Dömpingáron adják a legújabb Suzukit

Nagy reményeket fűz a Suzuki az első, kifejezetten villanyautónak fejlesztett modelljének, a kompakt szabadidő-autók közé tartozó eVitara még a Toyota kínálatába is belefért. Magyarországon a cikk írása idején 14 190 000 Ft-os indulóáron kínálják az akkumulátoros-elektromos modellt, a MySuzuki kedvezményes vételár 12 890 000 Ft. Ehhez képest a gyártás helyén, Indiában 1 099 000 rúpiáról indul a Nexa prémium kereskedőhálózatban forgalmazott villanyautó, ami 3,87 millió Ft! A trükk, hogy az akkumulátor nincs benne a vételárban.

Olcsó a Suzuki eVitara listaára Indiában, de az akkumulátor után km-díjat kell fizetni

Fotó: Maruti Suzuki

Még az akku-díjjal is sokkal olcsóbb a Suzuki eVitara Indiában

Azonban aggódni nem kell, hiszen kedvező áron kínálja az akkumulátor bérletét a Maruti Suzuki, minden megtett kilométer után 3,99 rúpiát, azaz 14 Ft-ot kell fizetni. Aztán az ember elkezd számolni, hogy évi átlagos 15 000 km-t megy és 5 éves korában túlad az autón, akkor is mindössze 1 398 250 rúpiát fizetett az autóért, ami 4,93 millió Ft! Ez mindössze 38%-a a kedvezményes magyarországi vételárnak! Ha netán valaki az akkumulátor teljes garantált élettartama (8 év / 160 000 km) alatt megtartja az autót, akkor is csak 1 737 400 rúpiát, azaz 6,1 millió Ft-ot fizet ki az évek alatt – ami fél árat jelent!

Indiában azért kell ilyen olcsón a Suzuki eVitara, mert arrafelé nagyon hiányos még a töltő infrastruktúra, ezért arrafelé nem is számolnak érdemi darabszámokkal. Erről az is árulkodik, hogy hamarabb kezdték el Európában és Japánban forgalmazni a villanyautót, mint gyártási helyén, Indiában.

