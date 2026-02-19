Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna ismét fenyeget: Orbán Viktort börtönbe küldenék

Fontos

Ha Ukrajna tovább keménykedik, akkor áram sem lesz náluk

suzuki

Dömpingáron adják a legújabb Suzukit

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az európaihoz negyed-féláron adják hazájában az eVitarát. Az olcsóság titka, hogy a Suzuki km-díjjal adja az akkumulátort.
Link másolása
Vágólapra másolva!
suzukielektromos autókevitaranexaautós hír

Nagy reményeket fűz a Suzuki az első, kifejezetten villanyautónak fejlesztett modelljének, a kompakt szabadidő-autók közé tartozó eVitara még a Toyota kínálatába is belefért. Magyarországon a cikk írása idején 14 190 000 Ft-os indulóáron kínálják az akkumulátoros-elektromos modellt, a MySuzuki kedvezményes vételár 12 890 000 Ft. Ehhez képest a gyártás helyén, Indiában 1 099 000 rúpiáról indul a Nexa prémium kereskedőhálózatban forgalmazott villanyautó, ami 3,87 millió Ft! A trükk, hogy az akkumulátor nincs benne a vételárban.

Nyolc év / 160 000 km használattal fél áron van a Suzuki eVitara Indiában.
Olcsó a Suzuki eVitara listaára Indiában, de az akkumulátor után km-díjat kell fizetni
Fotó: Maruti Suzuki

Még az akku-díjjal is sokkal olcsóbb a Suzuki eVitara Indiában

Azonban aggódni nem kell, hiszen kedvező áron kínálja az akkumulátor bérletét a Maruti Suzuki, minden megtett kilométer után 3,99 rúpiát, azaz 14 Ft-ot kell fizetni. Aztán az ember elkezd számolni, hogy évi átlagos 15 000 km-t megy és 5 éves korában túlad az autón, akkor is mindössze 1 398 250 rúpiát fizetett az autóért, ami 4,93 millió Ft! Ez mindössze 38%-a a kedvezményes magyarországi vételárnak! Ha netán valaki az akkumulátor teljes garantált élettartama (8 év / 160 000 km) alatt megtartja az autót, akkor is csak 1 737 400 rúpiát, azaz 6,1 millió Ft-ot fizet ki az évek alatt – ami fél árat jelent!

 

Indiában azért kell ilyen olcsón a Suzuki eVitara, mert arrafelé nagyon hiányos még a töltő infrastruktúra, ezért arrafelé nem is számolnak érdemi darabszámokkal. Erről az is árulkodik, hogy hamarabb kezdték el Európában és Japánban forgalmazni a villanyautót, mint gyártási helyén, Indiában.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!