Nyilvános töltő = pénznyelő? Így bukhat nagyot a villanyautós

A brit Auto Express újság három év átlagos használatot (évi 12 000 mérföld, azaz 19 308 km futásteljesítmény) alapul véve vizsgálta meg öt népszerű, benzin- és villanymotorral is elérhető modellnél, mennyibe kerül a fenntartás minden költséget figyelembe véve. Az eredmény, hogy a villanyautó jó eséllyel drágább, és csak azok örülhetnek az akár 70%-kal olcsóbb üzemanyag-árnak, akik következetesen otthon töltenek – a nyilvános töltőkön az áram legalább annyiba kerül, mint a benzin.

A vizsgált modellpárok közül egyedül a Skoda esetén olcsóbb a villanyautó, a Fordnál egálban van a két hajtásmód költsége

Fotó: Skoda

Oda kell figyelni, hogy ne fizessen rá a villanyautó-használó

A ZapMap nevű töltőhálózat-üzemeltető tapasztalata szerint az átlagos brit villanyautós az esetek 84%-ában tölt otthon és 16%-ban használ nyilvános töltőket, a számításnál ezért ezt a mixet vették alapul. Ebből viszont az is következik, hogy a költségelemzés csak akkor igaz, ha az autótulajdonosnak van saját otthoni töltési lehetősége. Például a VW ID.3-nál az átlagos töltési mixet figyelembe véve három év alatt az áramköltség 1500 font, míg a benzines Golf tankolása 3900 fontba kerül. Nyilvános töltőn az ID.3 töltése már 4500 font, azaz 15%-kal drágább az üzemanyag, mint a belső égésű motorral szerelt társánál. Az üzemanyag mellett még a szervizelés költsége olcsóbb a villanyautóknál, amit a kevesebb mozgó alkatrész indokol. Azonban a villanyautóknál magasabb a bekerülési költség, a jellemzően nagyobb motorteljesítmény miatt a biztosítás is drágább, és magasabb értékvesztésre kell felkészülnie az első tulajdonosnak. Például az elektromos BMW i4 eDrive35 három év után csak eredeti értékének 40%-át éri, addig a 420i Gran Coupe még 50%-on cserél gazdát.

Az Auto Express költségszámításában a Vauxhall (Opel) Corsa, a Ford Puma, a VW ID.3/Golf, a Škoda Karoq/Elroq és a BMW i4/4-es Gran Coupé szerepelt. Ezek közül csak a Škodánál volt olcsóbb a fenntartás, a Fordnál egálban volt a két hajtásmód, a többinél a benzinesek álltak nyerésre. Nagy-Britanniában tehát akkor jár anyagi előnyökkel a villanyautó-használat, ha a vásárló saját töltési lehetőséggel rendelkezik, és csak végszükség esetén veszi igénybe a nyilvános töltőpontokat.

