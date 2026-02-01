Ehhez az autóhoz nem kellenek kompromisszumok

2024 végén ígérte meg a Bertone, hogy limitált szériában megvalósítja az 1969-ben bemutatott Runabout tanulmányautóját. Anno az elsőkerékhajtású Autobianchi A112-es alapján készült a motorcsónakokat idéző karosszéria Marcello Gandini vezényletével. A modern sportkocsi megjelenését Andrea Mocellin készítette el, aki az elmúlt évtizedek műszaki fejlődését is kihasználta: épp csak pár centit nyílik fel az orr síkjából a LED-es projektorokat jelentő bukólámpa.

1075 kg kontra 475 lóerő - izgalmas ez a sportkocsi

Fotó: Bertone

Lotus alapon valósították meg a Bertone sportkocsit

A műszaki alapot a Lotus által készített alumínium térváz jelenti, a motor is ugyanolyan, kompresszoros 3,5 literes Toyota V6-os, amit a britek használtak, a karbon karosszéria jóvoltából a saját tömeg mindössze 1075 kg. Jelen esetben 475 LE/490 Nm a teljesítmény, ami a hatfokozatú, kézi kapcsolású váltóval 4,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra jó, az elérhető csúcssebesség 270 km/óra.

Mindössze 25 Bertone Runabout készül egyenként nettó 390 000 eurós áron. Minden tekintetben az ügyfél kérésének megfelelő megjelenést valósítanak meg, nem lesz két egyforma példány. A normál nyitott mellett elérhető barchetta karosszéria is, amelynél nem csak a szélvédőről és annak áldásos hatásairól, de a műanyag tetőről is le kell mondania a vásárlónak.

