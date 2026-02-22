Mi folyik itt? – milliós károk, százszámra lopják a töltőkábeleket

Az elektromos autók terjedésével folyamatosan nő Európában a töltőhálózatok száma is. Így van ez Németországban is, ahol az utóbbi időben komoly problémát okoz a bűnözés egyik eddig ismeretlen formája. A németeknél az elektromos autók töltőkábeleinek lopása robbanásszerűen emelkedik.

Így csonkítják meg az elektromos autók töltőállomásait Németországban

Fotó: STEFAN SAUER / dpa Picture-Alliance via AFP

A vezető töltőhálózat‑üzemeltetők évek óta számolják a károkat, de az elmúlt időszakban a számok drámai módon megugrottak: az egyik legnagyobb szolgáltató több mint 900 eltulajdonított kábelt regisztrált csupán az idei évben – írja az Automobilwoche.

A károk már több millió eurósak

A kábel‑tolvajok legtöbbször éjjel dolgoznak elhagyatott töltőállomásoknál, például áruházak vagy bevásárlóközpontok parkolóiban, és a flex vagy kábelvágó segítségével darabokra szakítják a vastag, sok kilogrammnyi töltőkábeleket.

Sok villanyautóssal szúrtak ki a tolvajok

Fotó: AFP

Ezeket aztán a fémkereskedőknek adják el – annak ellenére, hogy a dróthuzal valós anyagértéke csupán néhány tucat euró, miközben egyetlen kábel eltávolítása több ezer eurós kárt okoz a szolgáltatónak, a javítás és újraindítás költségeivel együtt. A károk már több millió eurósak.

Gondban az elektromos autók tulajdonosai

Nem ritka az sem, hogy egy‑egy töltőpontra hetekig nem jut javító‑személyzet, így a megcsonkított állomások hosszabb időre kiesnek az üzemelésből, amivel komoly gondot okoznak az elektromos autók környéken lakó tulajdonosainak.

Az e‑autósoknak alternatív helyet kell keresniük – olykor jókora távolságra a lakásuktól.

A lopások intenzitása olyan mértékű, hogy bizonyos régiókban (pl. Észak‑Rajna‑Vesztfália, Alsó‑Szászország, Szászország) különösen sok esetet regisztrálnak. A rendőrségi statisztikák azonban nem tükrözik a valóságot, mert az ilyen lopásokat nem feltétlenül külön kategóriában rögzítik.