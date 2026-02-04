Életre kelt a lerobbant Lada, és elütötte a sofőrjét – videó

Vologda egyik útkereszteződésében furcsa, kissé groteszk jelenet tanúi lehettek az arra járók, amikor egy Lada váratlanul életre kelt, s az autó gazdája ellen fordult.

Egy nem várt pillanatban egyszer csak elindult a lerobbant Lada

Fotó: vk.com

Oroszországban persze mindennapos, hogy lerobban egy Lada, ám ami a Moszkvától északra található városban történt, az kuriózum.

Az autó a forgalmas csomópontban hirtelen lerobbant.

A vezető kiszállt, felnyitotta a motorháztetőt, valószínűleg megpróbálta feltérképezni a meghibásodás okát, vagy egyszerűen csak újra életre akarta kelteni a motort. Ám a Lada váratlanul újra beindult, és magától elindult, tolva maga előtt a sofőrt, aki persze próbálta megállítani a járművet a csúszós úton, nem sok sikerrel – írja a Fishki.

Vitáznak, miért indult el az autó

A komikus jelenetről videófelvétel is készült az egyik környékbeli házból. Ezen látszik, hogy szerencsére sem a vezető, sem más közlekedők nem sérültek meg, és a szituáció inkább nevetségesnek, mint veszélyesnek tűnt. Az autós közösségi oldalakon élénk vita indult arról, vajon a sofőr milyen hibát követhetett el – például hátrahagyott sebességben hagyta a váltót, vagy rosszul használta a kéziféket –, ami miatt a kocsi önálló akcióba kezdett. Talán sosem tudjuk meg, mindenesetre ez is egy újabb példa arra, hogyan tud egy látszólag hétköznapi autós helyzet váratlanul mulatságos fordulatot venni.

Új Lada-gyárak külföldön

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy a következő 3 évben 7-8 külföldi gyárat akar nyitni a Lada. Mivel a hazai piac nem megy, külföldön próbálnak szerencsét az oroszok. Kérdés, lesz-e elég pénz a Lada terveinek megvalósítására.