Figyelem, új szabályokat vezetnek be a hazai utakon!

Az Európai Unió Mobilitási Csomagjának részeként a fuvarozók érintettek lesznek egy fontos szabályváltozásban. 2026. július 1-től a nemzetközi vagy országhatáron belüli fuvarozást végző, 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó kistehergépjárművekbe is kötelező lesz tachográfot szerelni.

Az új uniós szabály a mobilitási csomaggal került be a közlekedési jogszabályok körébe, melynek lényege, hogy a díj ellenében kishaszonjárművel árufuvarozást végzőknek is ugyanazokat a vezetési- és pihenőidő-szabályokat kell követniük, mint a nehéz-tehergépjárművek üzembentartóinak.

Mivel Európában két-hárommillió ilyen jármű rója az utakat, és az üzembentartók nincsenek felkészülve a változásra, ez várhatóan rendkívül nagy hatással lesz a mindennapok közlekedésére: 2026 nyarától a kishaszongépjárművek vezetőinek is szüneteket, napi és heti pihenőidőket kell tartaniuk.

Az érintettek feladatai

Ebben a járműkategóriában utoljára 2022 májusában történt markáns változás, amikor az engedélykötelezettség alsó határát a korábbi 3,5 tonnáról 2,5 tonnára módosították. A rendelet új kötelezettségeket ró a vállalkozásokra és a járművezetőkre egyaránt.

Beszerelés és aktiválás

GEN2V2 típusú tachográfot kell szakszervizben beszereltetni és üzemeltető kártyával aktiválni.

Adatkezelés és archiválás

A sofőrkártyák és a tachográf adatait rendszeresen le kell tölteni, és egy évig megőrizni.

Éves képzés és ellenőrzés

A sofőröket évente igazolhatóan oktatni kell a szabályokról és a készülék használatáról.

Személyes sofőrkártya használata

Érvényes vezetői kártyát kell igényelni, és minden fuvar során használni.

Tevékenységek rögzítése

A tevékenységek rögzítése a járművezetői kártya használatával automatikusan történik.

Ellenőrzés és együttműködés

Közúti ellenőrzések során a sofőr köteles szorosan együttműködni a hatóságokkal.