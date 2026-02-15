Figyelem, új szabályokat vezetnek be a hazai utakon!

Az Európai Unió Mobilitási Csomagjának részeként a fuvarozók érintettek lesznek egy fontos szabályváltozásban. 2026. július 1-től a nemzetközi vagy országhatáron belüli fuvarozást végző, 2,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó kistehergépjárművekbe is kötelező lesz tachográfot szerelni.
Az új uniós szabály a mobilitási csomaggal került be a közlekedési jogszabályok körébe, melynek lényege, hogy a díj ellenében kishaszonjárművel árufuvarozást végzőknek is ugyanazokat a vezetési- és pihenőidő-szabályokat kell követniük, mint a nehéz-tehergépjárművek üzembentartóinak.
Mivel Európában két-hárommillió ilyen jármű rója az utakat, és az üzembentartók nincsenek felkészülve a változásra, ez várhatóan rendkívül nagy hatással lesz a mindennapok közlekedésére: 2026 nyarától a kishaszongépjárművek vezetőinek is szüneteket, napi és heti pihenőidőket kell tartaniuk.
Az érintettek feladatai
Ebben a járműkategóriában utoljára 2022 májusában történt markáns változás, amikor az engedélykötelezettség alsó határát a korábbi 3,5 tonnáról 2,5 tonnára módosították. A rendelet új kötelezettségeket ró a vállalkozásokra és a járművezetőkre egyaránt.
Beszerelés és aktiválás
GEN2V2 típusú tachográfot kell szakszervizben beszereltetni és üzemeltető kártyával aktiválni.
Adatkezelés és archiválás
A sofőrkártyák és a tachográf adatait rendszeresen le kell tölteni, és egy évig megőrizni.
Éves képzés és ellenőrzés
A sofőröket évente igazolhatóan oktatni kell a szabályokról és a készülék használatáról.
Személyes sofőrkártya használata
Érvényes vezetői kártyát kell igényelni, és minden fuvar során használni.
Tevékenységek rögzítése
A tevékenységek rögzítése a járművezetői kártya használatával automatikusan történik.
Ellenőrzés és együttműködés
Közúti ellenőrzések során a sofőr köteles szorosan együttműködni a hatóságokkal.