Ez a gyártó fizet érte, hogy megcsinálja a visszahívást

A Cummins gyár a RAM márka számára szállítja a nagy teherbírású pickupokban használt 6,7 literes, soros hathengeres turbódízelét, amelyek közül a 2013-2018-as modellévű RAM 2500 és 3500 típusokra jelentett be visszahívást. A 67A jelzésű kampány a motorgyártó szerint egyszerű szoftverfrissítés, ami csökkenti a kipufogógáz nitrogén-oxid tartalmát, a mintegy 60 perc alatt elvégzésre kerülő munka nem változtatja meg a teherautó erejét, nyomatékát vagy rugalmasságát.

A Cummins 500-1000 dollárt fizet, hogy az emberek elvégezzék a visszahívást

Fotó: FCA US LLC / RAM

Magasabb költségeket okoz a visszahívás az ügyfeleknek

Azonban van egy apró probléma, a 2016-2018 közötti példányoknál a szoftverfrissítést követően 0,5 mérföld/gallon-nal (kb 0,3 l/100 km használattól függően) emelkedhet a fogyasztás. Minden, a visszahívásban érintett járműnél emelkedik az AdBlue fogyasztás, mert abból sokkal többet fecskendeznek be a korábbinál. Ezek után nem csoda, hogy a tulajdonosok nem sietnek elvégeztetni az üzemeltetési költségeket növelő visszahívást, így a gyár az erre a célra létrehozott weboldalon keresztül pénzt kínál a kampányban való részvételhez. Akik május 31-ig részt vesznek a visszahívásban, 500 dollár készpénzt kapnak, az első 750 tulajdonos ennek a dupláját, 1000 dollárt kap. Ezen felül a Cummins 4 év / 48 000 mérföld garanciát állal a kipufogógáz-utánkezelő rendszer alkatrészeire.

