Ez a gyártó tényleg mindenkit megdöbbent

Érdemes alaposabban is megismerni a Kumho Tire-t, a dél-koreai székhelyű gumiabroncsgyártót, amely az innováció, a biztonság és a teljesítmény élvonalában áll. 1960-as alapítása óta a Kumho Tire a világ egyik vezető gumiabroncsgyártójává nőtte ki magát, évente több mint 55 millió gumiabroncsot gyártva személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez és motorsporthoz.

Nagy teljesítményű személyautókhoz is kínál gumiabroncsot a Kumho Tire

Fotó: Kumho Tire

Számos autógyártó választotta első szerelésként a Kumho Tire-t

Főbb erősségek:

• Globális elérhetőség és megbízható partnerek: Olyan vezető autógyártók, mint a Mercedes-Benz, a BMW, a Mini, a Volkswagen, az Audi, a Skoda, a Seat, a Hyundai és a Kia a Kumhót választják eredeti szerelésként.

• Kutatás és fejlesztés: Öt globális K+F központ és nyolc gyártóhely koordinálja együttműködését piacspecifikus termékek létrehozása érdekében. A Frankfurt közelében található Langen-Mörfeldenben található Európai Műszaki Központ finomítja a nagy teljesítményű nyári és téli gumiabroncsokat az európai követelményeknek megfelelően.

• Motorsport és sportszponzoráció: A 2022 óta az európai motorsportba visszatérő Kumho 11 nemzeti és regionális TCR sorozatot támogat, és a négy kontinensen megrendezett, újonnan alakult TCR World Tour névadó szponzora.

• Fogyasztóközpontú programok: A Kumho hat hónapos gumiabroncs-biztosítási programot és folyamatos szezonális promóciókat kínál az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében.

Termékajánlások Európára:

• Minden időjárási lehetőség HA32/HA32+: Modern európai négyévszakos gumiabroncs városi autósok és SUV-ok számára, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva egész évben.

• ECSTA Sport és ECSTA Sport S: Nagy teljesítményű járművekhez fejlesztve; optimalizált futófelület-kialakítás a nagy sebességű stabilitásért és az agilis, precíz kezelhetőségért. Egy független TÜV SÜD teszten az ECSTA Sport S átlagon felüli eredményeket mutatott a fékezés és a kezelhetőség terén száraz és nedves utakon. A teljes termékpaletta elektromos járművekhez is kompatibilis.

• Termékkínálat: A termékpaletta folyamatosan bővül új gumiabroncs-méretekkel, kifejezetten SUV-okhoz készült további méretekkel és a különösen nehéz elektromos járművekhez készült HL verziókkal.